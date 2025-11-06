Konferenční liga: Kde sledovat zápas Noah - Olomouc živě?

  14:02aktualizováno  14:02
Olomoučtí fotbalisté nastoupí ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy v Arménii proti týmu FC Noah. Kde můžete zápas sledovat živě?

Fotbalisté Olomouce se radují z gólu. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Noah – Olomouc živě?

Utkání 3. kola ligové fáze Konferenční ligy Noah – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas v Jerevanu začne ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Noah – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si týmy vedly v posledním utkání?

  • Noah v sobotním utkání arménské ligy doma nestačil na Ararat-Armenia 1:2.
  • Olomouc si počínala velmi efektivně na hřišti Mladé Boleslavi a v sobotním duelu domácí ligy tam zvítězila 4:1.

Jak se týmům daří v Konferenční lize?

  • Noah zahájil ligovou fázi výhrou 1:0 nad Rijekou, v minulém kole remizoval na hřišti Universitatea Craiova 1:1.
  • Olomouc v 1. kole podlehla 0:2 na půdě Fiorentiny, potom doma remizovala 1:1 s Rakówem Čenstochová.

Noah – Olomouc:

Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 18:45.
Rozhodčí: Aslam - Dale, Rossland - Hagenes (video, všichni Nor.).

Předpokládané sestavy:
Noah: Fayulu - Boakye, Saintini, Muradjan, Sualehe - Sangaré, Eteki - Ferreira, Ošima, Manveljan - Mulahusejnovič.
Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Slavíček - Beran, Breite - Dolžnikov, Kostadinov, Ghali - Vašulín.
Absence: Gregório (zranění + není na soupisce), Zolotič (není na soupisce), Harutjunjan (nejistý start) - Dumitrescu, Jásir, Michez, Sláma, Tkáč (všichni zranění), Kliment, Leibl, Muritala, F. Uriča, Vraštil (všichni zranění + nejsou na soupisce), Digaňa, Trefil (oba nejsou na soupisce).

VIZITKA SOUPEŘE

FC NOAH

  • Rok založení: 2017 (původně jako FC Artsakh)
  • Klubové barvy: modrá a bílá
  • Web: noah.am (oficiální stránka)
  • Stadion: Abovyan City Stadium, kapacita cca 3 100 diváků
  • Trenér: Sandro Perković

Úspěchy

  • Vítěz arménské ligy (Armenian Premier League): 1× (2024/25)
  • Vítěz arménského poháru: 1× (2019/20)
  • Vítěz arménského Superpoháru: 1× (2020)
  • Historický úspěch: postup do ligové fáze Konferenční ligy UEFA (2024)

Zajímavosti před zápasem Noah – Olomouc:

  • Noah a Olomouc se v pohárech utkají poprvé
  • stadion Noahu nesplňuje parametry pro evropské poháry, hrát se bude na Národním stadionu Vazgena Sarkisjana pro takřka 15.000 diváků, který je rovněž v Jerevanu
  • Olomouc se do pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
  • Olomouc 5 soutěžních zápasů po sobě neprohrála
  • Olomouc v pohárech posledních 6 zápasů nevyhrála a dala v nich jediný gól
  • Olomouc poslední 3 venkovní zápasy v pohárech prohrála bez vstřelené branky
  • Noah v jediném předchozím měření sil s českým soupeřem v pohárech před rokem doma v Konferenční lize porazil Mladou Boleslav 2:0
  • Noah hraje hlavní fázi pohárů podruhé, před rokem v ligové části Konferenční ligy obsadil nepostupovou 31. příčku
  • Noah prohrál jen minulý z posledních 10 soutěžních zápasů
  • Noah v základní době prohrál jen 2 z dosavadních 13 domácích zápasů v pohárech

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Noah favoritem. Na jeho výhru nabízí kurz 1,89.

Noah – OlomoucVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,893,674,13

