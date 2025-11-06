Kdy a kde sledovat zápas Noah – Olomouc živě?
Utkání 3. kola ligové fáze Konferenční ligy Noah – Olomouc vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas v Jerevanu začne ve čtvrtek 6. listopadu od 18:45.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Noah – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
|
Jak si týmy vedly v posledním utkání?
- Noah v sobotním utkání arménské ligy doma nestačil na Ararat-Armenia 1:2.
- Olomouc si počínala velmi efektivně na hřišti Mladé Boleslavi a v sobotním duelu domácí ligy tam zvítězila 4:1.
Jak se týmům daří v Konferenční lize?
- Noah zahájil ligovou fázi výhrou 1:0 nad Rijekou, v minulém kole remizoval na hřišti Universitatea Craiova 1:1.
- Olomouc v 1. kole podlehla 0:2 na půdě Fiorentiny, potom doma remizovala 1:1 s Rakówem Čenstochová.
Noah – Olomouc:
Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 18:45.
Předpokládané sestavy:
VIZITKA SOUPEŘE
FC NOAH
Úspěchy
Zajímavosti před zápasem Noah – Olomouc:
- Noah a Olomouc se v pohárech utkají poprvé
- stadion Noahu nesplňuje parametry pro evropské poháry, hrát se bude na Národním stadionu Vazgena Sarkisjana pro takřka 15.000 diváků, který je rovněž v Jerevanu
- Olomouc se do pohárů vrátila po 7 letech, skupinovou či nyní ligovou fázi hraje poprvé; účast si vybojovala triumfem v domácím poháru
- Olomouc 5 soutěžních zápasů po sobě neprohrála
- Olomouc v pohárech posledních 6 zápasů nevyhrála a dala v nich jediný gól
- Olomouc poslední 3 venkovní zápasy v pohárech prohrála bez vstřelené branky
- Noah v jediném předchozím měření sil s českým soupeřem v pohárech před rokem doma v Konferenční lize porazil Mladou Boleslav 2:0
- Noah hraje hlavní fázi pohárů podruhé, před rokem v ligové části Konferenční ligy obsadil nepostupovou 31. příčku
- Noah prohrál jen minulý z posledních 10 soutěžních zápasů
- Noah v základní době prohrál jen 2 z dosavadních 13 domácích zápasů v pohárech
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Noah favoritem. Na jeho výhru nabízí kurz 1,89.
|Noah – Olomouc
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,89
|3,67
|4,13