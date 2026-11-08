ONLINE: Česko - Švýcarsko 0:2, velký tlak na vyrovnání utíná zvýšením Schwendeler

Frodl, karlovarská jednička a statisticky nejlepší gólman extraligy, se na tomto turnaji objevuje mezi třemi tyčemi podruhé, do sestavy se vrací také Jakub Flek.
Oproti duelu s Finskem naopak odpočívají Jakub Rychlovský a Tomáš Galvas, dva hráči Liberce, které čeká ve středu osmifinále Ligy mistrů v Kolíně nad Rýnem.
ONLINE: Česko - Švýcarsko
Utkání hokejové reprezentace sledujeme od 13.30 podrobně.
Národní tým cílí na první vítězství, po kterém sahal i v sobotu. Soupeře výrazně přestřílel, na branku dohromady vyslal jedenačtyřicet pokusů.
Ujal se jediný, když v devětapadesáté minutě srovnal při hře bez gólmana na 1:1 obránce Andrej Šustr. V nájezdech ale byli šikovnější domácí, stejně jako ve čtvrtek v O2 areně Švédové.
Česká sestava proti Švýcarsku
Frodl (Bednář) – Ticháček, Kučeřík, J. Galvas, Šustr, Kočí, Adámek, Zábranský – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (C) – Flek (A), Špaček, Voženílek – O. Kovařčík, Myšák, Bambula – Pavlík, Konečný, Kunc – Fridrich
„Je to škoda, ale nepamatuji zápasy, kdy jsme Finy takhle přehrávali. Procházíme procesem, jde o první turnaj pod novými kouči. Podle mě to vypadá slušně, jen nám chybí efektivita,“ poznamenal Filip Chlapík.
„Mužstvo mělo srdce, chuť, elán, chtíč, kluci předvedli obrovský charakter a bojovnost. I po dnešku máme spoustu pozitivních zpráv, projev není vůbec špatný,“ hlásil Moták.
Češi skončí na Nocco Hockey Games, úvodní akci nové sezony Euro Hockey Tour, nejlépe na třetí pozici, potřebují ale porazit Švýcary, kteří zatím na první bod čekají.
Zakončí reprezentace turnaj vítězstvím?
08:10 Simic (Derungs, Streule)
18:01 Schwendeler (Kessler)
Frodl (Bednář) – Ticháček, Kučeřík, J. Galvas, Šustr, Kočí, Adámek, Zábranský – Blümel, Zohorna (A), Chlapík (C) – Flek (A), Špaček, Voženílek – Kovařčík, Myšák, Bambula – Pavlík, Konečný, Kunc – Fridrich.
Aeschlimann (Waeber) – Marti (A), Frick, Dionicio, Geisser, Schwendeler, Jung, Streule – Kurashev, Nussbaumer, Hofmann – Allenspach, Jäger (A), Bertschy (C) – Kessler, Senteler, Müller – Alge, Derungs, Simic – Reber.
Rozhodčí: Kova, Nikander – Jusi, LindblomPřejít na online reportáž