Frodl, bratři Galvasové i tři nováčci. Moták nominoval, nechybí ani Červenka či Šustr

„Chceme do systému zapracovat mladé hráče. Třetina jich je pod 25 let, což bereme jako dobrý vstup do sezony. Chceme je kombinovat se zkušeností, čtyři hráči mají přes 100 startů,“ vysvětlil složení kádru generální manažer Patrik Eliáš.
Tím nejzkušenějším je Červenka, kapitán z posledních let, jenž se po třízápasové absenci a poranění hlavy vrátil do pardubického kádru.
„S Romanem jsme původně kvůli zranění nepočítali, ale přišel telefonát, že by chtěl nastoupit, takže jsme se okamžitě domluvili,“ uvedl Moták.
Východočeši mají v nominaci nejpočetnější zastoupení díky šesti hráčům, kromě Červenky obdrželi pozvánku také další útočníci David Tomášek, Matěj Stránský a Jiří Smejkal, z obránců pak Tomáš Dvořák a Jan Košťálek.
Vedoucí tým extraligy Třinec má pět zástupců, mezi nimiž nechybí ani debutant Kubiesa, který má ve 20 letech v této sezoně na kontě 12 bodů (6+6).
Dalším nováčkem je o rok starší karlovarský zadák Kočí, trojici noviců doplňuje litvínovský gólman Čajan, jenž se mezi třemi tyčemi potká s Frodlem a Janem Bednářem, který působí ve finském celku Ässät.
„Nemají výrazné zkušenosti s hokejem na mezinárodní úrovni, ale nepochybuji, že budou chtít podat co nejlepší výkon,“ měl o brankářích jasno Moták.
Mezi maskovanými muži vyčnívá Frodl, jenž suverénně vládne extraligovým statistikám. Po přípravných zápasech se poprvé dočkal pozvánky i na turnaj Euro Hockey Tour a právě on by měl být hlavní oporou v brankovišti.
Do defenzivy před ním hlásí velký návrat Šustr, který září ve finské soutěži. V Jukuritu za 19 zápasů zaznamenal 17 bodů (1+16) a v reprezentaci figuruje poprvé od sezony 2023/24.
Ve Finsku z nominovaných působí ještě obránce Jiří Ticháček, dva hráče dodala švédská liga díky forvardům Janu Myšákovi a Radimu Zohornovi.
Po čtyřech hokejistech z tuzemska mají zastoupení Sparta a Karlovy Vary, zajímavostí v zadních řadách je pak účast bratrů Tomáše a Jakuba Galvasových.
Soupiska pro úvodní turnaj čítá šest mistrů světa z Prahy z roku 2024. Celkově je výběr reprezentantů širší, ne všichni však odcestují i do Finska, kam se jich podívá 25.
„Dává nám to prostor, abychom mohli vyzkoušet více hráčů. Chceme je hladové po vítězství, čerstvé. Chuť reprezentovat bereme jako samozřejmost,“ prohlásil Eliáš.
„Na seznamu byli i hráči, které jsme teď z objektivních důvodů nemohli využít, jako je třeba zraněný Lukáš Sedlák. Omluvil se nám i David Kämpf, kterého bychom určitě chtěli vidět,“ přiblížil Moták.
U národního týmu chce navázat na předchůdce Radima Rulíka, rád by se však prosadil i vlastní cestou.
„Chceme hrát atraktivní hokej, ale základem hry je důsledná aktivní obrana. Doufám, že to lidi bavit bude a budeme spokojeni i s výsledky,“ přál si.
Nový realizační tým v čele s ním zažije společně premiéru na střídačce ve čtvrtek 5. listopadu v pražské O2 areně proti Švédsku.
V sobotu se pak Češi střetnou v Helsinkách s domácím Finskem, úvodní turnaj Euro Hockey Tour zakončí v neděli proti Švýcarsku.
Nominace českých hokejistů na Finské hry
Praha a Helsinky (5. až 8. listopadu)
Brankáři: Pavel Čajan (Litvínov; 0 zápasů), Dominik Frodl (Karlovy Vary), Jan Bednář (Ässät Pori/Fin.; 1)
Obránci: Marian Adámek (10 zápasů/2 branky), Jakub Galvas (oba Třinec; 36/5), Tomáš Dvořák (30/1), Jan Košťálek (oba Pardubice; 50/6), Radek Kučeřík (29/0), Libor Zábranský (oba Kometa Brno; 45/1), Tomáš Galvas (Liberec; 16/0), Matteo Kočí (Karlovy Vary; 0/0), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 49/0), Andrej Šustr (Jukurit Mikkeli/Fin.; 31/5)
Útočníci: Roman Červenka (231/67), Jiří Smejkal (68/10), Matěj Stránský (100/21), David Tomášek (všichni Pardubice; 92/27), Matěj Blümel (50/16), Filip Chlapík (51/16), Vojtěch Hradec (5/0), Michael Špaček (všichni Sparta Praha; 89/17), Ondřej Kovařčík (23/4), Matěj Kubiesa (0/0), Daniel Voženílek (všichni Třinec; 63/14), Jan Bambula (6/0), Ondřej Beránek (oba Karlovy Vary; 105/11), Jakub Flek (Kometa Brno; 125/33), Jakub Konečný (Kladno; 2/0), Jakub Rychlovský (Liberec; 10/3), Jan Myšák (HV 71/Švéd.; 2/0), Radim Zohorna (Färjestad/Švéd.; 33/4)