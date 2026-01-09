Němečtí hokejisté berou na ZOH sedm hráčů z NHL a tří stříbrné medailisty z OH 2018

V původní šestičlenné nominaci z poloviny června už byli hvězda Edmontonu Leon Draisaitl, další útočníci Tim Stützle z Ottawy, Lukas Reichel z Vancouveru, Nico Sturm z Minnesoty, který loni získal Stanleyův pohár s Floridou, obránce Moritz Seider z Detroitu a brankář Philipp Grubauer ze Seattlu.
K nim přibyl jako další stabilní hráč z NHL útočník John-Jason Peterka z Utahu. Joshua Samanski působí první sezonu na farmě Edmontonu v Bakersfieldu a další útočník Wojciech Stachowiak v záložním týmu Tampy Bay v Syracuse.
Němci zahájí turnaj ve čtvrtek 12. února proti Dánsku. O dva dny později je v základní skupině C čeká Lotyšsko a v neděli 15. února narazí na Spojené státy americké.
Nominace hokejistů Německa
na olympijské hry v Miláně (11.-22. února):
Brankáři: Maximilian Franzreb (Mannheim), Mathias Niederberger (Mnichov), Philipp Grubauer (Seattle/NHL),
Obránci: Korbinian Geibel, Jonas Müller, Kai Wissmann (všichni Eisbären Berlín), Leon Gawanke, Lukas Kälble (oba Mannheim), Moritz Müller (Kolín nad Rýnem), Fabio Wagner (Mnichov), Moritz Seider (Detroit/NHL),
Útočníci: Alexander Ehl, Marc Michaelis, Justin Schütz (všichni Mannheim), Tobias Rieder (Mnichov), Frederik Tiffels (Eisbären Berlín), Parker Tuomie (Kolín nad Rýnem), Leon Draisaitl (Edmonton/NHL), John-Jason Peterka (Utah/NHL), Joshua Samanski (Bakersfield/AHL), Nico Sturm (Minnesota/NHL), Tim Stützle (Ottawa/NHL), Lukas Reichel (Vancouver/NHL), Wojciech Stachowiak (Syracuse/AHL), Dominik Kahun (Lausanne/Švýc.).