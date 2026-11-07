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Deštivá Brazílie sedla Norrisovi. Kvalifikaci v Sao Paulu se nevyhnuly penalizace hvězd

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  22:57aktualizováno  22:57
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Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie.

Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie. | foto: Reuters

Lando Norris (McLaren) na trati při kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.
Alex Albon (Williams) na trati při kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.
Max Verstappen z Red Bullu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie.
Charles Leclerc z Ferrari během kvalifikace Velké ceny Brazílie.
9 fotografií
Lando Norris z McLarenu vyhrál deštivou kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie formule 1. Loňský mistr světa zvítězil v náročných podmínkách a vybojoval čtvrtou pole position v sezoně před piloty Mercedesu Georgem Russellem a čerstvě korunovaným šampionem Kimim Antonellim. Russell ale kvůli výměně motoru bude v neděli v Sao Paulu stát na roštu až na sedmé pozici. V první řadě se tak vedle sebe postaví sesazený šampion a jeho nástupce.

Penalizace za použití nové pohonné jednotky nad rámec pravidel nebo výměny dílů obdrželi i další jezdci. Čtvrtý muž kvalifikace Charles Leclerc z Ferrari se posune o deset pozic a z konce startovního roštu budou startovat jeho týmový kolega Lewis Hamilton, vítěz minulého závodu v Mexiku Max Verstappen z Red Bullu a Sergio Pérez z Cadillacu.

Druhou řadu tak obsadí pátý a šestý muž kvalifikace – Liam Lawson z Racing Bulls a Němec Nico Hülkenberg z Audi.

Lando Norris (McLaren) na trati při kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.
Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie.
Alex Albon (Williams) na trati při kvalifikaci na Velkou cenu Brazílie.
Max Verstappen z Red Bullu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie.
9 fotografií

Tresty pro Leclerca a Hamiltona znamenají komplikaci pro tým Ferrari v jeho snaze oddálit rozuzlení v Poháru konstruktérů. Antonellimu s Russellem stačí v neděli získat o tři body víc než italská stáj, aby Mercedes týden po zisku jezdeckého titulu slavil také ten týmový.

Hned první část kvalifikace na více než hodinu přerušil silný déšť a nebylo jisté, zda se vůbec bude pokračovat. Komisaři nakonec dali svolení, ale ve druhé části další zdržení způsobil při domácí premiéře debutant Rafael Camara. Nástupce propuštěného Estebana Ocona ve stáji Haas zabořil vůz do bariéry.

Souboje o místa na startu se nakonec podařilo dokončit. Norris byl ve finále o 0,204 sekundy rychlejší než Russell, Antonelli za vedoucím Britem zaostal o 625 tisícin.

Kvalifikace na Velkou cenu Brazílie

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Sao Paulu

1. Norris (Brit./McLaren) 1:27,470, 2. Russell (Brit./Mercedes) -0,204, 3. Antonelli (It./Mercedes) -0,625, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,819, 5. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -0,851, 6. Hülkenberg (Něm./Audi) -1,198.

Pozn.: Russell ztratí pět pozic na startu kvůli výměně motoru, Leclerc deset.

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