Skandál, fraška, vítězem je rozhodčí. Norové cítí křivdu kvůli neuznané brance

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  8:27
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Norský obránce Torbjorn Heggem posílá míč do anglické brány, ale gól byl...

Norský obránce Torbjorn Heggem posílá míč do anglické brány, ale gól byl následně odvolán pro domnělý útočný faul Erlinga Haalanda na anglického záložníka Elliota Andersona. | foto: AP

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Skandál. Fraška. Neuvěřitelně špatné rozhodnutí. Nespravedlnost. „Je to spíš simulování než faul,“ rozhazuje naštvaně rukama někdejší norský fotbalista Kristoffer Lökberg ve vysílání veřejnoprávní televize NRK. Fotbalisté Norska se po čtvrtfinále mistrovství světa proti Anglii (1:2 po prodloužení) cítí dotčeně verdiktem sudích.

V úvodu druhé půle za stavu 1:1 po rohovém kopu dostal míč do sítě stoper Torbjörn Heggem. Jenže videoasistent Jerome Brisard doporučil sudímu Clémentu Turpinovi, aby gól kvůli předchozímu útočnému faulu Erlinga Haalanda na Elliota Andersona odvolal.

„Po zhlédnutí záznamu je vidět, jak hráč číslo devět strčil do protihráče. Došlo k tomu ještě před rozehráním, proto se rohový kop Norska opakuje,“ oznámil hlavní sudí Turpin do mikrofonu.

„Ano, to strčení vidíme všichni. Ale to se děje při každé standardce. A kolik toho rozhodčí odpíská? Vždyť on padá sám. Přestaňte už s těmi nesmysly,“ pronesl komentátor TV 2 Simen Stamsö-Möller.

„Kdyby se tohle pískalo pokaždé, kolik by muselo být penalt?“ ptal se v rozhovoru pro NRK Andreas Schjelderup, střelec norské branky na 1:0. „Je hrozné, že tohle rozhodčí odpíská v tak velkém zápase.“

V přerušené hře se Haaland snaží uvolnit ze sevření Andersona, který kolem něj má obě ruce. Udělá krok dopředu, dozadu, do strany a pak protivníka oběma rukama odmítne, odstrčí. Ale fauluje? Kdyby se podobné zákroky pískaly na doporučení VAR obráncům, bude útočící strana zahrávat pokutový kop po téměř každé standardce.

Anglický záložník Elliot Anderson leží na zemi po předchozím souboji s norským...

„Dnes vyhrál rozhodčí. Tak to cítím. Když jde tolik důležitých momentů proti jednomu týmu, nelze to ignorovat,“ řekl do televizních kamer na stadionu v Miami Alf-Inge Haaland, otec norského útočníka.

K zákroku došlo v přerušené hře v momentě, kdy se Martin Ödegaard rozbíhal k rozehrání rohu.

„Rozhodčí nám svými verdikty moc nepomohl, nedal nám nic. Měli jsme trochu smůly a končíme. Je to smutné, hořké, ale bylo to fantastické dobrodružství. Můžeme na sebe být hrdí,“ prohlásil norský kapitán.

„Proč to Haaland udělal? Má na Andersonovi obě ruce. Je tak silný, že by se ho zbavil i bez nich. Udělal hloupost,“ oponoval bývalý anglický brankář Paul Robinson pro BBC.

„Myslím si, že Anglie měla velké štěstí. Pro mě to není zjevná chyba, aby ji VAR opravil,“ řekl někdejší anglický útočník Wayne Rooney.

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