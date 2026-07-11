ONLINE: Norsko - Anglie, evropský souboj o semifinále šampionátu

V předchozích dnech svá utkání o postup do semifinále zvládly Francie se Španělskem, které čeká vzájemný duel.
I třetí semifinalista bude z Evropy. Rozhodne se v Miami.
Pro Nory bylo dosud stropem osmifinále mistrovství světa, účastí mezi nejlepšími osmi si ho vylepšili. Půjdou ještě dál?
Na turnaji vyhráli čtyři z pěti duelů a ve vyřazovací fázi porazili shodně 2:1 Pobřeží slonoviny a Brazílii. Právě triumfem nad nejúspěšnější zemí v dějinách MS se poprvé probojovali mezi nejlepších osm týmů, čímž překvapili i sami sebe.
Norsko se opírá o Erlinga Haalanda, střelce sedmi branek na turnaji. Anglie zase o Harryho Kanea, který má šest gólů.
Anglie, mistr světa z roku 1966, má v Americe rovněž čtyři výhry z pěti zápasů, v play off si poradila s DR Kongo a domácím Mexikem.
Vítěz evropského duelu se v semifinále střetne s vítězem utkání Argentina – Švýcarsko.
Ö. Nyland - K. Ajer, D. Wolfe, T. Heggem - P. Berg, S. Berge, M. Ödegaard, A. Schjelderup - A. Sörloth, E. Haaland, J. Ryerson
J. Pickford - E. Konsa, N. O’Reilly, J. Stones, M. Guéhi - D. Rice, E. Anderson, J. Bellingham - H. Kane, A. Gordon, N. Madueke
M. Thorsby, J. Larsen, E. Selvik, L. Östigaard, O. Bobb, K. Thorstvedt, A. Nusa, M. Pedersen, F. Aursnes, J. Hauge, F. Björkan, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener
J. Trafford, T. Chalobah, O. Watkins, K. Mainoo, E. Eze, I. Toney, R. James, D. Henderson, M. Rashford, B. Saka, M. Rogers, D. Burn, D. Spence, J. Henderson