ONLINE: Norsko - Anglie, evropský souboj o semifinále šampionátu

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  22:09
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Norská fanynka před čtvrtfinále MS proti Anglii.

Norská fanynka před čtvrtfinále MS proti Anglii. | foto: Reuters

Norští fandové před čtvrtfinále MS proti Anglii.
Angličtí fanoušci se v Manchesteru scházejí, aby společně sledovali čtvrtfinále...
Angličtí fanoušci před čtvrtfinále MS proti Norsku.
Anglické fanynky před čtvrtfinále MS proti Norsku.
5 fotografií
Norsko, nebo Anglie? Překvapení šampionátu, nebo věčně přeceňované národní mužstvo, které šedesát let nic nevyhrálo? Třetí čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa můžete od 23.00 sledovat v online reportáži.

V předchozích dnech svá utkání o postup do semifinále zvládly Francie se Španělskem, které čeká vzájemný duel.

I třetí semifinalista bude z Evropy. Rozhodne se v Miami.

Pro Nory bylo dosud stropem osmifinále mistrovství světa, účastí mezi nejlepšími osmi si ho vylepšili. Půjdou ještě dál?

Na turnaji vyhráli čtyři z pěti duelů a ve vyřazovací fázi porazili shodně 2:1 Pobřeží slonoviny a Brazílii. Právě triumfem nad nejúspěšnější zemí v dějinách MS se poprvé probojovali mezi nejlepších osm týmů, čímž překvapili i sami sebe.

Norsko se opírá o Erlinga Haalanda, střelce sedmi branek na turnaji. Anglie zase o Harryho Kanea, který má šest gólů.

Anglie, mistr světa z roku 1966, má v Americe rovněž čtyři výhry z pěti zápasů, v play off si poradila s DR Kongo a domácím Mexikem.

Vítěz evropského duelu se v semifinále střetne s vítězem utkání Argentina – Švýcarsko.

MS ve fotbale 2026
11. 7. 2026 23:00
Norsko : Anglie
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Sestavy:
Ö. Nyland - K. Ajer, D. Wolfe, T. Heggem - P. Berg, S. Berge, M. Ödegaard, A. Schjelderup - A. Sörloth, E. Haaland, J. Ryerson
Sestavy:
J. Pickford - E. Konsa, N. O’Reilly, J. Stones, M. Guéhi - D. Rice, E. Anderson, J. Bellingham - H. Kane, A. Gordon, N. Madueke
Náhradníci:
M. Thorsby, J. Larsen, E. Selvik, L. Östigaard, O. Bobb, K. Thorstvedt, A. Nusa, M. Pedersen, F. Aursnes, J. Hauge, F. Björkan, S. Tangvik, S. Langaas, T. Aasgaard, H. Falchener
Náhradníci:
J. Trafford, T. Chalobah, O. Watkins, K. Mainoo, E. Eze, I. Toney, R. James, D. Henderson, M. Rashford, B. Saka, M. Rogers, D. Burn, D. Spence, J. Henderson
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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