Tresty se množí. Skandál s kombinézami odskákali další tři Norové

„Našli jsme něco jiného, ne to co v předchozích případech,“ řekl šéf skokanských závodů FIS Sandro Pertile bez dalších podrobností. Všichni tři suspendovaní skokani ještě během čtvrtka na Holmenkollenu trénovali a byli přihlášeni do kvalifikace na odpolední závod. Do ní už ale nenastoupili.

FIS zabavila a prověřuje všechny kombinézy, které na šampionátu v Trondheimu používali norští skokani a sdruženáři v soutěžích mužů i žen. Vybavení trojice nově suspendovaných skokanů údajně vykazovalo abnormality, u sdruženářů ani u skokanek se nic zvláštního nezjistilo.

Už v úterý FIS suspendovala Mariuse Lindvika a Johanna Andrého Forfanga, kteří byli na MS po závodě na velkém můstku kvůli kombinézám diskvalifikováni ze druhého a pátého místa. Pozastavenou činnost mají i šéftrenér Magnus Brevig a další dva členové realizačního týmu.

Pedersen a Sundal byli na šampionátu v Trondheimu členy bronzového kvarteta v soutěži družstev. V závodě jednotlivců na velkém můstku, při němž aféra vypukla, byl Sundal diskvalifikován už po prvním kole. Někdejší světový rekordman v letech na lyžích Johansson ve výsledkové listině jako jediný z Norů zůstal na 19. místě.