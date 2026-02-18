Vzorované kalhoty norských curlerů měly být na olympijských hrách v roce 2010 původně jen součástí sponzorské spolupráce se značkou Loudmouth Golf. Staly se však senzací. Diváci si je zamilovali. Jejich úspěch byl nakonec završen stupni vítězů, když si v nich Norové došli pro stříbrné medaile.
„Když jsme se kvalifikovali na olympiádu, pořád jsme měli někde vzadu v hlavě, že bychom měli ty kalhoty vrátit do hry,“ citovala agentura Reuters kapitána letošního norského týmu Magnuse Ramsfjella.
Nakonec padla dohoda, že ikona se vzorem v červené, bílé a modré barvě se vrátí na jeden speciální zápas jako hold celé stříbrné partě z Vancouveru a hlavně Ulsrudovi. Ten si se svým týmem z výrazného stylu udělal poznávací znamení i na hrách v letech 2014 a 2018 a na spoustě dalších turnajů. V roce 2022 zemřel na rakovinu, bylo mu 50 let.
„Thomas byl neuvěřitelný člověk a skvělý curler. Jeho vášeň pro curling je něco, co bych si přál, aby se lidé snažili nést dál,“ dodal Ramsfjell.
Kalhoty mají v curlingovém světě kultovní status. Existuje dokonce facebooková stránka The Norwegian Olympic Curling Team’s Pants s více než 360 tisíci sledujícími. Ramsfjell má pro jejich kouzlo vysvětlení: „Curling je tak trochu bláznivý a směšný sport. A pak přijdou lidi, kteří vypadají taky trochu bláznivě a směšně.“
Symbolický comeback přišel proti ideálnímu soupeři. Švédy, kteří Nory nakonec porazili 7:4, vedl Niklas Edin. Proti Ulsrudovi hrál už v roce 2010 a tehdy si z norského outfitu dělal legraci. Norové prý vypadali jako „čtyři klauni, co jezdí sem a tam po ledě“.
Rivalita ale panovala jen na ledě. Mimo něj byli členové severských týmů blízcí přátelé. „Tým Ulsrud byli naši nejlepší přátelé po větší část dvou desetiletí. A tahle nová norská parta je stejná. Strašně fajn lidé,“ poznamenal Edin.
Podle něj měl Ulsrudův tým kalhot nepřeberné množství. „Na každý zápas měli jiné kalhoty s novými bláznivými detaily. Byl to jediný tým, který si mohl dovolit takové kousky a pořád vypadat stylově.“