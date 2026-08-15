Nosková i Menšík na úvod turnaje v Cincinnati vyhráli, Djokovič neuspěl

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  23:30
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Jakub Menšík v utkání 4. kola na turnaji v Montrealu. | foto: Christinne MuschiAP

Linda Nosková vstoupila do tenisového turnaje v Cincinnati vítězstvím. Nasazená šestka, jež měla na úvod volný los, ve druhém kole porazila dvakrát 6:3 Katie Boulterovou z Velké Británie a připsala si první výhru od svého premiérového grandslamového triumfu v All England Clubu.

Úvodní vystoupení na generálce na US Open zvládl také Jakub Menšík, který po tříhodinové bitvě udolal 7:5, 2:6 a 7:6 Mattiu Bellucciho z Itálie. Ve třetím kole dvacetiletý český hráč nastoupí proti Rinkymu Hijikatovi z Austrálie.

Ve druhém kole skončil turnaj pro Nikolu Bartůňkovou. Dvacetiletá česká naděje podlehla po dvou hodinách patnácté nasazené Rumunce Soraně Cirsteaové 6:7, 3:6.

Jedenadvacetiletá Nosková, pro niž na předchozím turnaji v Torontu skončil premiérový start po Wimbledonu hned v prvním utkání, měla zápas od začátku pod kontrolou. Jen jednou přišla o podání, sama ho Boulterové sebrala pětkrát a zaznamenala deset es. Její další soupeřkou bude buď domácí Peyton Stearnsová, nebo Dánka Clara Tausonová.

Menšíkovi k zisku prvního setu stačil jediný brejk, ve druhém však ztratil servis dvakrát a Bellucci srovnal. Ve třetí sadě čtrnáctý nasazený Čech smazal ztrátu 2:4 a v tiebreaku poté uspěl 7:5. Za stavu 5:5 mu pomohla Italova jediná dvojchyba v zápase.

S turnajem se nečekaně hned v úvodním utkání rozloučil trojnásobný šampion Novak Djokovič ze Srbska. Vítěz rekordních 24 grandslamů prohrál 6:2, 4:6 a 4:6 s Thiagem Tirantem z Argentiny, který je padesátý ve světovém žebříčku.

Turnaj mužů a žen v Cincinnati

tvrdý povrch

Muži (dotace 9 415 725 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Menšík (14-ČR) - Bellucci (It.) 7:5, 2:6, 7:6 (7:5)

Ženy (dotace 7 433 076 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo:
Nosková (6-ČR) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:3
Cirsteaová (15-Rum.) - Bartůňková (ČR) 7:6 (7:5), 6:3

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