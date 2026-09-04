Muchová se s domácí nadějí Navarrovou utkává na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu. Světová sedmička v prvních dvou kolech ztratila dohromady jen čtyři gamy a formu chce potvrdit i proti 26. nasazené.
ONLINE: Karolína Muchová vs. Emma Navarrová
Třetí kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Navarrová v prvním i druhém kole bojovala na tři sety, s dvojnásobnou semifinalistkou turnaje Muchovou se střetává poprvé. Také ona už byla na US Open mezi nejlepší čtveřicí, a to předloni. Na vítězku čeká v osmifinále buď Ukrajinka Elina Svitolinová, nebo Ruska Anna Kalinská.
Potvrdí Nosková roli favoritky?
Wimbledonská šampionka Nosková v prvních dvou kolech neztratila ani set, 28. tenistka světa Liová by pro ni měla představovat zatím největší výzvu. V únoru v Dubaji ji Češka zdolala ve třech setech.
ONLINE: Linda Nosková vs. Ann Liová
Třetí kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.
Šestadvacetiletá Američanka ve druhém kole otáčela, loni na US Open postoupila do osmifinále. Zápas se hraje na kurtu číslo 17, vítězka půjde v osmifinále na Ukrajinku Martu Kosťukovou.
Lehečka proti probuzenému Tsitsipasovi
Na Grandstandu si zahraje i Lehečka, po utkání Muchové s Navarrovou na něm vyzve Tsitsipase. Také český tenista, momentálně 19. hráč světa, turnajem zatím prochází bez větších problémů. Řeka s jednoručným bekhendem v posledních dvou střetnutích v roce 2024 porazil.
ONLINE: Jiří Lehečka vs. Stefanos Tsitsipas
Třetí kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.
Ale bývalý třetí hráč světa Tsitsipas zatím na US Open hraje v dobré pohodě, v prvním kole zaskočil desátého nasazeného Arthura Filse. Vítěz v osmifinále narazí na lepšího ze souboje mezi Benem Sheltonem a Denisem Shapovalovem.
Co dalšího nabízí šestý den US Open?
- Světová jednička Aryna Sabalenková postoupila do osmifinále po výhře nad Kamillou Rachimovovou 6:3 a 6:4. Nastoupí také obhájce mužského titulu Carlos Alcaraz.
- Night session na dvorci Arthura Ashe zahájí sestry Serena a Venus Williamsovy, které v prvním kole čtyřhry nastoupí proti Australance Maie Jointové a Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu.
Tenisový grandslam US Open v New Yorku
tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů
Muži
Kompletní výsledky naleznete ZDE
Páteční program tenisového US Open
začátky 17:00 SELČ
Kurt Arthura Ashe (17:30): Alcaraz (2-Šp.) - Wu I-ping (Čína), 01:00 S. Williamsová, V. Williamsová (USA) - Čchan Chao-čching, Jointová (14-Tchaj-wan/Austr.), Shelton (8-USA) - Shapovalov (Kan.)
Kurt Louise Armstronga: Bublik (15-Kaz.) - Paul (20-USA), 01:00 Vacherot (22-Mon.) - Tiafoe (11-USA), Svitolinová (9-Ukr.) - Kalinská (21-Rus.)
Grandstand: Kosťuková (11-Ukr.) - Alexandrovová (18-Rus.), Medveděv (7-Rus.) - Rinderknech (26-Fr.), Muchová (7-ČR) - Navarrová (26-USA), Lehečka (18-ČR) - Tsitsipas (Řecko)
Kurt č. 17, 3. zápas: Nosková (6-ČR) - Liová (29-USA)