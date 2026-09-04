US Open ONLINE: Muchové se nedaří a ztrácí, Nosková v boji o osmifinále vede

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  22:03
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Karolína Muchová podává ve třetím kole US Open. | foto: Reuters

Tři čeští tenisté se v pátek pokusí probojovat do osmifinále US Open. Karolína Muchová hraje ve třetím kole proti Američance Emmě Navarrové, Linda Nosková čelí jiné domácí naději Ann Liové. Oba zápasy sledujeme v podrobných reportážích. Nastoupí ještě Jiří Lehečka proti Řekovi Stefanosi Tsitsipasovi.

Muchová se s domácí nadějí Navarrovou utkává na Grandstandu, třetím největším dvorci areálu. Světová sedmička v prvních dvou kolech ztratila dohromady jen čtyři gamy a formu chce potvrdit i proti 26. nasazené.

ONLINE: Karolína Muchová vs. Emma Navarrová

Třetí kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Navarrová v prvním i druhém kole bojovala na tři sety, s dvojnásobnou semifinalistkou turnaje Muchovou se střetává poprvé. Také ona už byla na US Open mezi nejlepší čtveřicí, a to předloni. Na vítězku čeká v osmifinále buď Ukrajinka Elina Svitolinová, nebo Ruska Anna Kalinská.

Potvrdí Nosková roli favoritky?

Wimbledonská šampionka Nosková v prvních dvou kolech neztratila ani set, 28. tenistka světa Liová by pro ni měla představovat zatím největší výzvu. V únoru v Dubaji ji Češka zdolala ve třech setech.

ONLINE: Linda Nosková vs. Ann Liová

Třetí kolo US Open sledujeme v podrobné reportáži.

Šestadvacetiletá Američanka ve druhém kole otáčela, loni na US Open postoupila do osmifinále. Zápas se hraje na kurtu číslo 17, vítězka půjde v osmifinále na Ukrajinku Martu Kosťukovou.

Lehečka proti probuzenému Tsitsipasovi

Na Grandstandu si zahraje i Lehečka, po utkání Muchové s Navarrovou na něm vyzve Tsitsipase. Také český tenista, momentálně 19. hráč světa, turnajem zatím prochází bez větších problémů. Řeka s jednoručným bekhendem v posledních dvou střetnutích v roce 2024 porazil.

ONLINE: Jiří Lehečka vs. Stefanos Tsitsipas

Třetí kolo US Open budeme sledovat v podrobné reportáži.

Ale bývalý třetí hráč světa Tsitsipas zatím na US Open hraje v dobré pohodě, v prvním kole zaskočil desátého nasazeného Arthura Filse. Vítěz v osmifinále narazí na lepšího ze souboje mezi Benem Sheltonem a Denisem Shapovalovem.

Co dalšího nabízí šestý den US Open?

  • Světová jednička Aryna Sabalenková postoupila do osmifinále po výhře nad Kamillou Rachimovovou 6:3 a 6:4. Nastoupí také obhájce mužského titulu Carlos Alcaraz.
  • Night session na dvorci Arthura Ashe zahájí sestry Serena a Venus Williamsovy, které v prvním kole čtyřhry nastoupí proti Australance Maie Jointové a Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu.

Tenisový grandslam US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů

Muži
Čtyřhra - 1. kolo:
Roger-Vasselin, Nys (12-Fr./Mon.) - Vocel, Paul (ČR/Švýc.) 7:6 (7:4), 7:5

Kompletní výsledky naleznete ZDE

Páteční program tenisového US Open

začátky 17:00 SELČ

Kurt Arthura Ashe (17:30): Alcaraz (2-Šp.) - Wu I-ping (Čína), 01:00 S. Williamsová, V. Williamsová (USA) - Čchan Chao-čching, Jointová (14-Tchaj-wan/Austr.), Shelton (8-USA) - Shapovalov (Kan.)

Kurt Louise Armstronga: Bublik (15-Kaz.) - Paul (20-USA), 01:00 Vacherot (22-Mon.) - Tiafoe (11-USA), Svitolinová (9-Ukr.) - Kalinská (21-Rus.)

Grandstand: Kosťuková (11-Ukr.) - Alexandrovová (18-Rus.), Medveděv (7-Rus.) - Rinderknech (26-Fr.), Muchová (7-ČR) - Navarrová (26-USA), Lehečka (18-ČR) - Tsitsipas (Řecko)

Kurt č. 17, 3. zápas: Nosková (6-ČR) - Liová (29-USA)

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