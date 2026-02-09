Nosková v Dauhá prolétla do druhého kola, Jointové nadělila kanára

Autor: ,
  12:51aktualizováno  12:51
Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaji v Dauhá hladce do druhého kola. Devátá nasazená hráčka porazila Mayu Jointovou z Austrálie za 65 minut 6:4 a 6:0.

Linda Nosková se soustředí na úder ve třetím kole Australian Open. | foto: AP

Jednadvacetiletá Nosková zvládla první vzájemný duel s o dva roky mladší Jointovou bez problémů a na úvodním letošním podniku kategorie WTA 1000 zapsala hladkou výhru.

Kompletní tenisové výsledky

První set rozhodla česká jednička díky brejku v páté hře a ve druhé sadě už nedala soupeřce šanci. O postup do třetího kola se utká s Varvarou Gračovovou z Francie.

V Dauhá se v pondělí ve dvouhře představí ještě další tři české tenistky. Kateřinu Siniakovou čeká v 1. kole Clara Tausonová z Dánska, Tereza Valentová se pokusí navázat na úspěšnou kvalifikaci proti Alexandře Ealaové z Filipín. Karolína Plíšková zabojuje už ve druhém kole s třetí nasazenou Američankou Amandou Anisimovovou.

Tenisový turnaj žen v Dauhá

tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů

Dvouhra - 1. kolo
Nosková (9-ČR) - Jointová (Austr.) 6:4, 6:0

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.