Nosková v Dauhá prolétla do druhého kola, Jointové nadělila kanára

Jednadvacetiletá Nosková zvládla první vzájemný duel s o dva roky mladší Jointovou bez problémů a na úvodním letošním podniku kategorie WTA 1000 zapsala hladkou výhru.
Kompletní tenisové výsledky
První set rozhodla česká jednička díky brejku v páté hře a ve druhé sadě už nedala soupeřce šanci. O postup do třetího kola se utká s Varvarou Gračovovou z Francie.
V Dauhá se v pondělí ve dvouhře představí ještě další tři české tenistky. Kateřinu Siniakovou čeká v 1. kole Clara Tausonová z Dánska, Tereza Valentová se pokusí navázat na úspěšnou kvalifikaci proti Alexandře Ealaové z Filipín. Karolína Plíšková zabojuje už ve druhém kole s třetí nasazenou Američankou Amandou Anisimovovou.
Tenisový turnaj žen v Dauhá
tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů
Dvouhra - 1. kolo