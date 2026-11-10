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Tenis ONLINE: Nosková na Turnaji mistryň hraje s Gauffovou, zajistí si postup?

Autor:
  23:05
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Linda Nosková hraje bekhend v prvním zápase skupiny na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

První zápas ve skupině Turnaje mistryň zvládla, jak si Linda Nosková povede ve druhém utkání? Na prestižní akci pro osm nejlepších tenistek sezony měří síly s Američankou Coco Gauffovou, jejich duel v Indian Wells sledujeme v podrobné reportáži.

Úřadující wimbledonská šampionka v neděli zdolala Martu Kosťukovou 6:2 a 6:4, uspěla i světová čtyřka Gauffová, jež si poradila s krajankou Jessikou Pegulaovou 6:4, 6:7 a 6:2.

Jde tedy o souboj dosud neporažených tenistek.

ONLINE: Linda Nosková vs. Coco Gauffová

Zápas sledujeme v podrobné reportáži.

Ve vzájemné bilanci vede 2:1 americká majitelka dvou grandslamových titulů a šampionka WTA Finals z roku 2024, ale naposledy – letos v dubnu na antuce v Madridu – se ve třech setech radovala Češka.

Pokud Nosková rivalku porazí ve dvou setech, ze skupiny 1 si zajistí postup a čtvrteční závěrečné kolo zápasů určí, z jaké to bude pozice.

V případě, že 21letá Češka své vrstevnici podlehne, Gauffová bude mít jistou první příčku a Nosková s Pegulaovou si pak v přímém souboji zahrají o druhé postupové místo.

Druhá z Američanek totiž na úvod úterního programu porazila Kosťukovou přesvědčivě 6:2, 7:5 a vrátila se do hry o postup.

V noci na středu SEČ odehrají svůj druhý duel na letošním Turnaji mistryň Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Česko-americká dvojice na úvod podlehla Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové 1:2, teď vyzvou australsko-nizozemský pár Ellen Perezová, Demi Schuursová.

Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells

tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů

Dvouhra - skupina 1:
Pegulaová (5-USA) - Kosťuková (10-Ukr.) 6:2, 7:5

Tabulka

1.Nosková (8-ČR)1102:01
2.Gauffová (4-USA)1102:11
3.Pegulaová (5-USA)2113:21
4.Kosťuková (10-Ukr.)2020:40
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