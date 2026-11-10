Tenis ONLINE: Nosková na Turnaji mistryň hraje s Gauffovou, zajistí si postup?

Úřadující wimbledonská šampionka v neděli zdolala Martu Kosťukovou 6:2 a 6:4, uspěla i světová čtyřka Gauffová, jež si poradila s krajankou Jessikou Pegulaovou 6:4, 6:7 a 6:2.
Jde tedy o souboj dosud neporažených tenistek.
ONLINE: Linda Nosková vs. Coco Gauffová
Zápas sledujeme v podrobné reportáži.
Ve vzájemné bilanci vede 2:1 americká majitelka dvou grandslamových titulů a šampionka WTA Finals z roku 2024, ale naposledy – letos v dubnu na antuce v Madridu – se ve třech setech radovala Češka.
Pokud Nosková rivalku porazí ve dvou setech, ze skupiny 1 si zajistí postup a čtvrteční závěrečné kolo zápasů určí, z jaké to bude pozice.
V případě, že 21letá Češka své vrstevnici podlehne, Gauffová bude mít jistou první příčku a Nosková s Pegulaovou si pak v přímém souboji zahrají o druhé postupové místo.
Druhá z Američanek totiž na úvod úterního programu porazila Kosťukovou přesvědčivě 6:2, 7:5 a vrátila se do hry o postup.
V noci na středu SEČ odehrají svůj druhý duel na letošním Turnaji mistryň Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou. Česko-americká dvojice na úvod podlehla Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové 1:2, teď vyzvou australsko-nizozemský pár Ellen Perezová, Demi Schuursová.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells
tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů
Dvouhra - skupina 1:
Tabulka
|1.
|Nosková (8-ČR)
|1
|1
|0
|2:0
|1
|2.
|Gauffová (4-USA)
|1
|1
|0
|2:1
|1
|3.
|Pegulaová (5-USA)
|2
|1
|1
|3:2
|1
|4.
|Kosťuková (10-Ukr.)
|2
|0
|2
|0:4
|0