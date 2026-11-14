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Noskovou čeká semifinále Turnaje mistryň, narazí na Ukrajinku Svitolinovou

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  19:11aktualizováno  19:11
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Linda Nosková hraje bekhend ve třetím zápase na Turnaji mistryň v Indian Wells. | foto: Reuters

Linda Nosková zaútočí na postup do finále tenisového Turnaje mistryň, v Indian Wells vyzve Elinu Svitolinovou. Zápas začne po konci prvního semifinále mezi Mirrou Andrejevovou a Jessikou Pegulaovou, které nastoupí ve 21:00 SEČ. V noci o finále čtyřhry zabojují Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová.

Doteď tenistky v Indian Wells zápolily ve skupinách, ale nyní vstupují do vyřazovací fáze.

Nosková bude proti Svitolinové favoritkou, před měsícem a půl ji ve finále BJK Cupu porazila 6:3 a 7:6. Celkově vede vzájemnou bilanci, pokud počítáme jen utkání, která spolu dohrály, poměrem 2:1.

ONLINE: Linda Nosková vs. Elina Svitolinová

Semifinále Turnaje mistryň budeme sledovat v podrobné reportáži.

Jedenadvacetiletá wimbledonská šampionka při své premiéře na Turnaji mistryň ovládla skupinu 1, po výhrách nad náhradnicí Martou Kosťukovou a Coco Gauffovou sice na závěr podlehla Pegulaové, ale díky lepšímu poměru setů obsadila první příčku.

O jedenáct let starší Ukrajinka ve skupině 2 zdolala Karolínu Muchovou a v pátek v přímém souboji o druhé postupové místo také Arynu Sabalenkovou. Vítězka závěrečného podniku sezony pro osm nejlepších tenistek z roku 2018 nestačila jen na Andrejevovou.

O finále zabojují také Siniaková s Townsendovou

Po utkání Noskové se Svitolinovou půjdou do akce Siniaková s Townsendovou, které v semifinále změří síly s nasazenými jedničkami Gabrielou Dabrowskou a Luisou Stefaniovou.

Kanadsko-brazilský pár bez porážky ovládl skupinu 1, ale favoritkami budou Češka s Američankou. Ve skupině 2 sice skončily druhé, ale soupeřky letos porazily v semifinále v Miami i na Roland Garros.

Druhé účastnice nedělního finále vzejdou z utkání mezi Italkami Sarou Erraniovou a Jasmine Paolinovou a Číňankou Kuo Chan-jü s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou.

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