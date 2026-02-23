Nováček porazil stálice. Na olympijských hrách měl vyprodáno jediný sport

  14:53aktualizováno  14:53
Organizační tým olympijských her může z pohledu návštěvnosti slavit, o sporty a jednotlivé disciplíny byl obrovský zájem. Organizátoři prodali přes 1,3 milionu vstupenek, což dělá zhruba 88 procent z celkové kapacity. Stoprocentně vyprodaný byl však pouze jeden sport.
Premiéra skialpinismu na olympiádě. (19. února 2026)

Premiéra skialpinismu na olympiádě. (19. února 2026) | foto: Rebecca BlackwellAP

Tina, oficiální maskot ZOH Milán-Cortina 2026
Premiéra skialpinismu na olympiádě. (19. února 2026)
Ženy se utkaly v premiérovém sportu na olympiádě skialpinismu. (19. února 2026)
Ženy se utkaly v premiérovém sportu na olympiádě skialpinismu. (19. února 2026)
Největší „taháky“ podle webu Olympics.com nepřekvapily: rychlobruslení a short track se tradičně vyprodávaly skoro samy.

Prodalo se přes 95 procent lístků. Na vysokých číslech přes 90 procent se držely i další stálice: krasobruslení a hokej (93 %), biatlon (92 %), alpské lyžování (91 %) a skoky na lyžích (90 %).

Němka Franziska Preussová (vlevo) a Italka Dorothea Wiererová se v olympijském závodě s hromadným startem rozloučily s kariérou. Tribuny byly zaplněné i navzdory nepříznivému počasí.

Stoprocentní vyprodání všech vstupenek ale podle agentury Reuters nakonec zvládl pouze jeden jediný sport. A navíc úplný nováček. Šlo o skialpinismus, který si na olympiádě odbyl svou premiéru.

„Skialpinismus měl fenomenální debut v opravdu neuvěřitelné atmosféře. Je ale nutné připomenout, že se jelo jen pár závodů (tři medailové soutěže během dvou dnů), takže bylo jednodušší prodat 100 procent vstupenek,“ řekl šéf organizačního výboru končících her Andrea Varnier.

Prvními olympijskými vítězi ve skialpinismu jsou Španěl Oriol Cardona a Švýcarka Marianne Fattonová, dcera bývalé československé běžkyně na lyžích Anny Janouškové.

Co se týče návštěvnosti z hlediska států, hry nepřitáhly jen domácí fanoušky. Celkem 63 procent návštěvníků dorazilo ze zahraničí. Nejpočetnější byli Němci (15 %) a Američané (14 %), následovaly Švýcarsko a Velká Británie (shodně 6 %), Nizozemsko a Francie se 4,5 % a Kanada (3,5 %).

Olympijské hry nebodovaly jen na stadionech, ale i na displejích. Web her Olympics.com uvádí, že oficiální účty @milanocortina2026 vygenerovaly na sociálních sítích během olympiády přes 113,5 milionu interakcí.

Líbily se vám závody ve skialpinismu?

celkem hlasů: 77
