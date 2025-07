Už na konci loňského roku si mohli fanoušci pořídit poukazy na nové dresy Slavie pro sezonu 2025/2026. Řada z nich je dostala k Vánocům. V pátek svůj dárek konečně spatří a obléknou. A to krátce poté, co nové dresy budou představeny.

„Od začátku přípravy nových dresů jsme šli po historických milnících. Poprvé si je navrhujeme sami. Poprvé jsme si k tomu vzali celosvětově úspěšného umělce z Česka. Poprvé jsme je začali prodávat ještě před jejich odhalením. A poprvé je fanoušci dostanou ihned v den jejich představení,“ řekl předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík.

📦✨ Nové dresy v den představení



Díky partnerství se Zásilkovnou obdrží všichni majitelé WOWcherů nové dresy od Pasty Onera už v den představení. Na místě, které si předem zvolili.



Slavia + @Zasilkovna = nové dresy ihned! 😍



Tisková zpráva ➟ https://t.co/YvlpQ9VIO8 pic.twitter.com/Xr1xWfW72c — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) July 8, 2025

Jak to bude probíhat? Distribuce odstartuje v pátek od 10:00, tedy po oficiálním představení nových dresů. To proběhne během tiskové konference u příležitosti otevření nového fanshopu Slavie v Edenu.

V tu chvíli ještě nebude možné dresy zakoupit. Právo na předčasné doručení mají pouze ti, kteří si poukazy zakoupili v rámci vánoční kampaně. Právě oni dostanou od Zásilkovny službu expresního dodání navíc.

„U výběru partnera pro distribuci pro nás bylo klíčové, aby mezi okamžikem slavnostního uvedení nových dresů a jejich doručením fanouškům uběhlo co nejméně času. Děkujeme Zásilkovně a jejímu týmu, že do toho šli s námi,“ dodal Tvrdík.

Unikátní tři sady dresů navrhl Zdeněk Řanda alias Pasta Oner, pop-artový výtvarník a průkopník českého graffiti a street artu. Za sebou má desítky výstav v Česku i po světě. Jeho obraz „Pipe and Phone“ se vydražil v jedné z nejprestižnějších aukčních síní světa – londýnské Sotheby’s.

Spolupráci se Slavií si poprvé vyzkoušel předloni na projektu Kapitánské pásky, kterou věnoval tématu uctění památky válečných veteránů, nyní se pustil do práce pro svůj sešívaný klub znovu.

„Je to závazek, odpovědnost, čest a také nesmírná radost ze splněného snu. Vždy jsem si totiž říkal, jaké by to bylo moci navrhnout vlastní dresy. Dresy jsou moderní, ale ctí tradici. Odvážné, ale pro všechny. Designové, ale nekřičí na vás kýč. Samozřejmostí pro mě bylo i to, že se na nich shodla kabina a trenérský štáb,“ uvedl Pasta Oner.

Majitelé speciálních wowcherů na nové dresy dostali k nákupu i vstupenku na generálku Slavie. Ta se uskuteční v neděli 13. července od 14:00 v pražském Edenu proti Dynamu Drážďany. O týden později začínají slávisté ligu doma proti Hradci Králové.