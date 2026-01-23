Takto vypadá nové Ferrari. Podívejte se, v čem budou závodit Hamilton a Leclerc

Od posledního závodu minulé sezony formule 1 uplynul jen zhruba měsíc a půl, přesto už týmy postupně odhalují podoby svých monopostů pro tu nadcházející. A v pátek přišlo na řadu také Ferrari. Opět sází na červenou, doplňují ji však prvky bílé i modré.
Nový monopost Ferrari zveřejnilo v půl dvanácté přímo na domácím okruhu v italském Maranellu.

Na místo dorazilo několik věrných fanoušků, dočkali se ale i ti z různých koutů světa, kteří si mohli nový vůz detailně prohlédnout na fotografiích či videu.

Podívejte se, jak vypadá nové Ferrari

„Zahájení sezony je vždycky vzrušující, ale tentokrát obzvlášť,“ říkal šéf týmu Frédéric Vasseur.

Formule 1 totiž vstupuje do nové éry, všechny stáje si musí zvykat na nová pravidla, která výrazně upraví fungování monopostu.

„Začínáme od nuly v každé oblasti. Měníme podvozek, motor, baterii, pneumatiky, sportovní předpisy,“ pravil.

Ferrari SF-26 poprvé vyjelo na trať:

„Do projektu jsme vložili spoustu energie, času a úsilí. Začali jsme na něm pracovat před rokem, každý pravděpodobně zvolil trochu jiný směr, jinou cestu. Na začátku sezony budeme muset být velmi vnímaví, abychom mohli reagovat na jakoukoliv situaci. Pro stabilitu organizace je velmi důležité mít dobrý tým lidí, kteří umí spolupracovat. To bude pro tuto sezonu klíčové,“ ví Vasseur.

Přeje si, aby právě takový tým vytvořil. Aby dokázal překonat všechny nástrahy, které nové regule přinesou.

Dočká se Ferrari konečně titulu?

celkem hlasů: 88

Mnohdy s nimi totiž Ferrari zápasilo a nutno podotknout, že v posledních sezonách je častokrát nedokázalo vyřešit zrovna hladce. I proto v souboji s nejbližšími konkurenty ztrácelo, loni se mimořádně trápil především Lewis Hamilton.

V pořadí jezdců skončil až šestý. Sice vyhrál sprint v Číně, jinak ovšem v hlavním závodě nestál ani jednou na pódiu, což se mu přihodilo vůbec poprvé v jeho dlouhatánské kariéře.

Na okruh v Maranellu dorazilo i spoustu fanoušků Ferrari, kteří chtěli vidět nový monopost přímo na trati.

Ani kolega Charles Leclerc na tom nebyl o moc lépe, celkově obsadil pátou příčku, daleko za největšími rivaly. Také proto před sebe Ferrari pustilo v konstruktérech McLaren, Mercedes i Red Bull.

„Ale teď začínají všichni od nuly, všichni jsou na stejné startovní čáře. A pak už půjde hlavně o vývoj vozu, kdo ho dokáže rozvíjet nejrychleji, kdo bude mít nejlepší nápady,“ sdělil Hamilton.

Právě on vyjel s novým monopostem na trať v Maranellu jako první. Testoval ho v pneumatikách do deště, párkrát ale sešlápl plyn až k zemi. A u toho stihl zamávat i fanouškům.

„Podpora od Tifosi pro nás opravdu moc znamená. Nejen pro nás jezdce, ale také uvnitř týmu. Já opravdu doufám, že s jejich podporou a díky naší tvrdé práci, kterou všichni odvádějí, zažijeme úspěšný rok. To je náš sen,“ přeje si Hamilton.

Dočká se on, nebo Leclerc konečně mistrovského titulu?

