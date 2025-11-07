Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Příští čtvrtek příprava proti San Marinu v Karviné.
V pondělí 17. listopadu, ve státní svátek, závěr kvalifikace s Gibraltarem v Olomouci.
A pak?
„Momentálně bych to nechtěl komentovat, protože to není otázka, která by právě dnes měla padnout,“ mlžil Nedvěd v sídle fotbalové asociace na Strahově. „Prezentujeme Jardu Köstla, který musí zvládnout závěr kvalifikace. Věříme mu. A třeba nám další přemýšlení udělá složitější, protože ukáže, že na to má.“
Jinými slovy: také Köstl, bývalý Haškův asistent a dočasný kouč na nejbližší dva zápasy, může být dlouhodobým řešením pro fotbalovou reprezentaci.
Předseda David Trunda i manažer Nedvěd přitom v říjnu, bezprostředně po odvolání Ivana Haška, mluvili hlavně o zahraniční variantě.
„Hledáme koncepční řešení na příští čtyři roky a pověřili jsme Pavla Nedvěda, aby připravil delší seznam adeptů ze zahraničí. List se následně zúží a nakonec z něj vyplynou dvě až tři jména, která předloží výkonnému výboru,“ oznámil Trunda.
V zákulisí se od té doby skloňují hlavně dvě varianty.
Jürgen Klinsmann, 61 let, německá legenda, bývalý kouč tamní reprezentace, který naposledy vedl Herthu Berlín nebo Jižní Koreu.
Fatih Terim, 72 let, pro změnu ikona tureckého fotbalu, která opakovaně stála na lavičce národního týmu a s Nedvědem se potkala na nedávné štaci v Saúdské Arábii.
„Ne, tahle otázka sem opravdu nepatří,“ opakoval Nedvěd v pátek. „Jsme tady proto, abychom se maximálně soustředili na to, co nás čeká. Je to sice krátkodobý cíl, ale musíme ho splnit. Bez toho, abychom vyhráli poslední kvalifikační zápas, můžeme riskovat, že neskončíme ani druzí ve skupině. Jsme přesvědčení o trenérovi i jeho asistentech. Věřím, že se dobře připravíme proti San Marinu, kde si vyzkoušíme taktické věci, které pak můžeme aplikovat proti Gibraltaru. Uvidíte, že to nebude jednoduchý zápas.“
Proti 210. a 200. týmu světa povedou národní tým společně s Köstlem dva bývalí reprezentanti – Jan Rezek a Jaroslav Plašil.
Ale stejně fanoušky nejvíc zajímá, co bude následovat.
V březnu je na programu baráž o mistrovství světa, kterou mají Češi jistou díky úspěšné Lize národů. Je vůbec reálné, aby reprezentaci do té doby skutečně převzal zahraniční trenér? I vzhledem k finančním mantinelům asociace?
„Ve fotbale nikdy nevíte. Nominovali jsme Jardu Köstla, protože vidíme, že má kvality. Absolvoval jsem s ním teď poslední dva srazy a poznal jsem jeho práci, které věřím. Baráž je až za pět měsíců a vůbec nevíme, co se ještě může stát,“ řekl Nedvěd.
On ani nikdo další si prý žádný termín, kdy by chtěl mít ve věcech reprezentace jasno, neurčil
„Máme před sebou finále kvalifikace a na hodnocení bude spoustu času. Po 17. listopadu, kdy hrajeme s Gibraltarem, si sedneme a podíváme se na to, jak sraz proběhl. Uděláme si plán, jak dál. Uvažujeme o všem, ale není tady žádný deadilne, do kterého bychom by tlačeni,“ pokračoval Nedvěd v pátek po poledni.
„Dobře víte, jak to v reprezentaci chodí. Vždycky hodnotíte jen aktuální sraz, jelikož možností, abyste něco opravovali, příliš nemáte,“ navázal. „V říjnu jsme získali jediný bod ze dvou zápasů, což je málo. Teď hlavně chceme, aby měl tým jinou tvář než posledně. Potřebujeme udělat poslední krok a pak si všechno znovu můžeme rozebrat.“