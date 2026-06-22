Nový Zéland - Egypt 1:3, Salah a spol. se rozjeli až po půli, třemi góly otočili skóre

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  6:57aktualizováno  6:57
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První půle a druhá, to byly dva naprosto rozdílné příběhy. Egypťané šli do kabin se ztrátou, nicméně pak se v rámci duelu skupiny G na světovém šampionátu rozjeli a zasypali novozélandské fotbalisty třemi brankami.
Mohamed Salah poslal Egypt do vedení proti Novému Zélandu.

Mohamed Salah poslal Egypt do vedení proti Novému Zélandu. | foto: Reuters

Egypťan Trézéguet přidal třetí branku do sítě Nového Zélandu.
Mustafá Ziku (Egypt) a jeho radost po vstřeleném gólu.
Mohamed Salah (Egypt) s míčem.
Mustafá Ziku (Egypt) a jeho gólová radost.
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Za zemi ze severu Afriky ve Vancouveru při výhře 3:1 skórovali Mustafá Ziku, Mohamed Salah a Trézéguet.

Egypťané tedy nyní mají blízko k postupu do vyřazovací fáze, což se jim při třech předchozích startech na turnaji nepovedlo. Soupeř díky Finnu Surmanovi vyhrál první poločas, ale po změně stran už byl duel v režii favorita.

Novozélanďané se v posledním kole 25. června od 5.00 SELČ na stejném stadionu utkají s Belgií, Egypťané ve stejné době v Seattlu vyzvou Írán a bude jim stačit i remíza.

Oba soupeři měli před týdnem zaděláno na vítězství. Vítěz oceánské zóny s Íránem dvakrát vedl zásluhou Elijaha Justa, ale nakonec se musel spokojit s remízou. Tým ze severu Afriky přišel o výhru nad favorizovanou Belgií vinou vlastního gólu Haního. Trenéři poslali na hřiště přesně stejné sestavy.

Nový Zéland je sice podle 85. místa na žebříčku FIFA nejslabší tým na šampionátu, ale opět udeřil jako první. Na konci úvodní čtvrthodiny rozehrál Payne první rohový kop, Surman využil výškovou převahu, vyskočil nejvýš a hlavou poslal míč do sítě. Zatímco v klubu obránce Portlandu za dva roky v americké MLS ještě gól nedal, v reprezentačním dresu se trefil už potřetí.

Hvězdná egyptská dvojice z Premier League - liverpoolský Salah a Marmúš z Manchesteru City - se jen těžko prosazovala. Marmúšovu jedinou střelu v prvním poločase brankář Crocombe snadno zneškodnil a Salahův pokus po nakrátko rozehraném přímém kopu těsně minul branku.

Na druhé straně mohl náskok pojistit jiný hráč z anglické ligy - Wood z Nottinghamu Forest. Ale Šubajr, jehož otec chytal na mistrovství světa v roce 1990, mu to nedovolil.

Mustafá Ziku (Egypt) a jeho radost po vstřeleném gólu.
Egypťan Trézéguet přidal třetí branku do sítě Nového Zélandu.

Sedminásobný mistr Afriky po změně stran výrazně zvýšil aktivitu. K jediné střele na branku v prvním dějství přibylo po přestávce dalších šest. Salah měl hned první šanci vyrovnat, ale ještě neuspěl. Soupeř nechtěl jen bránit a při jednom z rychlých brejků Šubajr jen s námahou vyrazil McCowattovu hlavičku.

S přibývajícím časem však Egypťané na trávníku stále víc dominovali. V 58. minutě využili toho, že se novozélandská obrana výjimečně víc vytáhla a Ziku hlavičkou zužitkoval Haního centr. Záložník, který debutoval v reprezentaci před necelým měsícem, vstřelil ve svém čtvrtém zápase už třetí gól.

O devět minut později vysunul přesnou přihrávkou Salaha a nejlepší současný střelec týmu dal 65. gól v egyptském dresu. Už jen čtyři mu chybějí k rekordu současného trenéra Husama Hasana. Svůj výborný výkon ve druhém poločase pak korunoval rohovým kopem, z nějž Trézéguet první výhru Egypta v historii mistrovství světa zpečetil.

MS ve fotbale 2026
22. 6. 2026 3:00
Konec zápasu
Nový Zéland : Egypt 1 : 3
(1 : 0)
Góly:
15. F. Surman
Góly:
58. M. Ziko, 67. M. Salah, 81. M. Trézéguet
Sestavy:
M. Crocombe - T. Payne (85. T. Bindon), F. Surman, M. Boxall, L. Cacace (76. J. Randall) - J. Bell, M. Stamenic, C. McCowatt (66. B. Old), S. Singh (76. R. Thomas), E. Just (85. F. de Vries) - C. Wood
Sestavy:
M. Šubajr - M. Hání, J. Ibráhím, H. Fasí (41. R. Rabía), A. Fatú - M. Atíja, M. Lášín, M. Ziko (76. H. Abdal Karim), M. Salah (84. H. Madžíd, 90. M. Abdal Múnim), E. Ašúr (84. Zizo) - O. Marmúš (76. M. Trézéguet)
Náhradníci:
R. Thomas, M. Woud, T. Smith, C. Elliot, B. Waine, B. Old, A. Paulsen, T. Bindon, K. Barbarouses, A. Rufer, N. Pijnaker, J. Randall, L. Bayliss, F. de Vries
Náhradníci:
M. Šanáví, M. Trézéguet, M. Abdal Múnim, R. Rabía, K. Háfiz, Zizo, N. Imád, I. Ádel, H. Abdal Karim, M. Alá, T. Alá, H. Hasan, H. Madžíd, M. Sábir, a. Solimán
Žluté karty:
20. S. Singh, 34. C. McCowatt
Žluté karty:
17. M. Lášín
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