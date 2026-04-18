Tragédie na Nürburgringu. Jsem šokovaný, reagoval na smrtelnou nehodu Verstappen

„Během prvního kvalifikačního závodu došlo k vážné nehodě zahrnující sedm závodníků. Ředitelství závodu klání okamžitě zastavilo, aby umožnilo rychlý zásah a záchrané práce,“ stojí v oficiálním prohlášení organizátorů.
„Přes okamžitý příjezd záchraných složek nebyli lékaři schopní zachránit Juhu Miettinena poté, co byl vyproštěn z vozu.“
Podle organizátorů bude nedělnímu startu předcházet minuta ticha.
Nürburgring až do nehody Nikiho Laudy v roce 1976 hostil závody mistrovství světa formule 1.
Závodu se zúčastnil také čtyřnásobný šampion F1 Max Verstappen. V momentě kolize ale seděl za volantem Mercedesu-AMG Nizozemcův rakouský kolega Lucas Auer, kterému se podařilo nehodě vyhnout.
„Jsem šokovaný tím, co se dnes stalo. Motorsport všichni milujeme, ale v okamžicích, jako je tento, si musíme připomenout, jak dokáže být nebezpečný. Upřímnou soustrast Juhově rodině a blízkým,“ napsal na Instagramu Verstappen, jenž tento víkend využívá k přípravě na debut v závodě na 24 hodin na Nürburgringu 16. a 17. května.