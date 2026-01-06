Čeští šampioni postoupili do boje o osmifinále díky třetí příčce v základní skupině B. V ní měli bilanci 1:5. Prohráli oba zápasy s Élanem Chalon a Albou Berlín a uspěli díky lepšímu vzájemnému skóre z dvojutkání se Sabahem Baku. V úterý se pokusí prolomit sérii pěti porážek.
ONLINE: MLP Academics Heidelberg vs. ERA Basketball Nymburk
ONLINE reportáž v úterý od 18.30
Heidelberg postoupil ze druhého místa ve skupině A, kde měl za soupeře Rytas Vilnius, Promitheas Patras a Legii Varšava. Účast v baráži si ale zajistil až v závěrečném duelu na palubovce Legie, kde zvítězil po druhém prodloužení 88:83.
„Rozhodně to bude zajímavá série, protože to je souboj dvou šťastných týmů, které se dostaly do play in. My s jednou výhrou a Heidelberg výhrou v prodloužení posledního zápasu. V Lize mistrů hledáme herní pohodu, kterou máme v české lize. Oni se naopak trápí hlavně v německé lize. Bude to kdo s koho,“ řekl v tiskové zprávě nymburský rozehrávač Ondřej Sehnal.
Nymburk se pokusí postoupit do osmifinále Ligy mistrů podruhé za sebou a popáté v historii. V případě úspěchu by šel do skupiny L s Tenerife a Gran Canarií. Čtvrtým účastníkem bude maďarský mistr Szolnok, nebo italský Terst.
Dvacetinásobný český šampion se na baráž naladil čtyřmi výhrami v domácí lize, kterou vede. Heidelberg naopak poslední čtyři duely v německé soutěži prohrál a je na dně tabulky. Týmy na sebe narazí poprvé.
„Věřím, že herně letos působíme mnohem lépe než oni, ale musíme to potvrdit a navázat na výkony z posledních ligových zápasů. Řekl bych, že problémem Heidelbergu v německé lize je právě to, že hraje Ligu mistrů. Je velmi těžké hrát v úzké rotaci dvě soutěže. Hodně zápasů prohráli v koncovce,“ uvedl Sehnal.
„Na jejich místo v tabulce bundesligy nesmíme koukat. Spíše je třeba vidět, že ve skupině Ligy mistrů byli druzí. Jsou lépe nasazeni, takže k tomu musíme přijít s respektem,“ podotkl Sehnal.
Středočeši budou opět spoléhat na nejlepšího střelce Sir’Jabariho Rice, který dal v každém ze šesti zápasů ve skupině alespoň 20 bodů. Povedlo se mu to jako prvnímu hráči v historii a byl také s průměrem 23 bodů nejlepším střelcem základní části. Nejlepšími střelci Heidelbergu jsou američtí rozehrávači D. J. Horne (19 bodů na zápas) a Michael Weathers (15,3), až do konce kalendářního roku působil v týmu i jeho bratr-dvojče Marcus Weathers.
Nejčerstvější zkušenosti má proti Heidelbergu nymburský pivot KeyShawn Feazell, který hrál v minulé sezoně v Bambergu. V minulosti proti týmu v bundeslize nastupovali také Jaromír Bohačík a Sehnal.
„I když jsou teď poslední v Německu, nic to neznamená. Sám vím, jak těžká a vyrovnaná soutěž to je. Každý může porazit každého. Často je důležité začít dobře, jinak se to těžko dohání. Rozhodně to ale neodpovídá síle Heidelbergu. Jsou to pro nás dva z nejdůležitějších zápasů sezony. Víme, o co se hraje. Musíme vyhrát, jinak končíme. Já ale tyhle zápasy o život mám rád. Dodává mi to adrenalin a bude to velké,“ uvedl Feazell.
Utkání se odehraje v sousedním Mannheimu, neboť v hale Heidelbergu se koná mistrovství Evropy v pozemním hokeji. Kapacita arény v Mannheimu je 2000 míst.