Nymburk otočil duel s Terstem a stále drží naději na postup do čtvrtfinále Ligy mistrů

Autor: ,
  9:09aktualizováno  20:27
Basketbalisté Nymburka porazili v 5. kole osmifinálové části Ligy mistrů doma italský Terst 82:76 a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Ovšem Gran Canarie by ve středečním utkání musela prohrát s Tenerife.
Pietro Iannuzzi z Terstu uniká Vojtěchu Hrubanovi z Nymburka.

Pietro Iannuzzi z Terstu uniká Vojtěchu Hrubanovi z Nymburka. | foto: FIBA

J. T. Shumate z Nymburka zkouší obejít Pietra Iannuzziho z Terstu v Lize mistrů.
Tony Perkins z Nymburka se tlačí kolem Jahmi’use Ramseyho z Terstu během utkání...
Francesco Candussi z Terstu gestikuluje v zápase s Nymburkem v Lize mistrů.
Nymburští basketbalisté před zápasem s Terstem v Lize mistrů.
6 fotografií

Připravujeme podrobnosti...

ERA Nymburk – Pallacanestro Terst

Podrobná reportáž.

Dvacetinásobní čeští šampioni se pokusí navázat na únorové vítězství z Itálie 91:85. S pěti body a bilancí 1-3 jim patří ve skupině L nepostupové třetí místo. Od vedoucí dvojice Tenerife, Gran Canaria je dělí dva body.

Nymburk se naposledy představil v Lize mistrů před měsícem, kdy doma podlehl Tenerife 55:69. V osmifinálové fázi předtím neuspěl před vlastními fanoušky ani proti Gran Canarii (64:67).

„Boj o postup jsme si hodně zkomplikovali především tou domácím prohrou s Gran Canarií. Ale v této skupině se může stát cokoliv. Postup je pořád před námi. Hlavní je vyhrát tento zápas a pak se uvidí, co a jak před tím posledním, jak budou rozdané karty,“ uvedl v tiskové zprávě křídelník Vojtěch Hruban.

Středočechy udrží v boji o postup jen výhra a zároveň porážka Gran Canarie s Tenerife, díky které by jejich poslední soupeř zůstal na třech výhrách. Duel dvou týmů z Kanárských ostrovů začne v 21:00 SEČ. V posledním kole by pak musel Nymburk ještě vyhrát na palubovce Gran Canarie o více než tři body.

„Prošli jsme si určitou změnou, ale dokázali jsme naši hru trochu konsolidovat a stabilizovat naše role. Museli jsme být trochu flexibilnější, což nám v některých věcech prospělo. Naše hra teď vypadá trochu lehčeji a jsme v dobrém rozpoložení. Rozhodně v lepším než před čtyřmi týdny,“ uvedl Hruban.

Středočeši se budou musí obejít bez Jhamira Brickuse a čtvrtého nejlepšího střelce soutěže Sir’Jabariho Rice. Rozehrávač Brickus se rozhodl vrátit domů za rodinou. Rice, který měl v Lize mistrů průměr 18,6 bodu na zápas, přestoupil do Andorry. Chybět bude i zraněný rozehrávač a autor 17 bodů z prvního vzájemného zápasu Ondřej Sehnal.

Nováčkem je chorvatský rozehrávač a reprezentant Goran Filipovič. Po odchodu Rice je nejlepším střelcem Keyshawn Feazell s průměrem 10,7 bodu na zápas.

„S Goranem jsme měli jen dva tréninky a bylo to hlavně o tom ho naučit signály, aby byl v našem systému co nejefektivnější. Ale Goran je velmi chytrý hráč, který tu hru vidí, který se nebude do ničeho zbytečně cpát a bude hru spíše dirigovat a rozdávat přihrávky. Až se více zapracuje, tak bude jistě i více skórovat,“ řekl Hruban, který potřebuje tři doskoky, aby jako pátý hráč v historii Ligy mistrů pokořil hranici 400.

Jakub Tůma (vlevo) a Colbey Ross z Nymburka se chystají na zápas Ligy mistrů.

S Terstem by mohl přijet bývalý hráč Nymburka Colbey Ross, který ale měl potíže s lýtkem. Nejlepším střelcem šestého týmu italské ligy je bývalý hráč NBA Jahmi’us Ramsey, s průměrem 16,6 bodu osmý nejlepší střelec Ligy mistrů. Dvojciferný počet bodů na zápas mají také Mady Sissoko (13,9), Markel Brown (12,2) a Jarrod Uthoff (11).

Tým prošel také změnou na trenérském postu, Israela Gonzaleze nahradil jeho asistent Francesco Taccetti. „Uvidíme, s čím přijede Terst. Měli tam prý v podstatě rebelii. Hráči říkali, že nebudou hrát. Přišel nový trenér, tento víkend ale dostali o čtyřicet bodů. Mají zranění. Bude záležet, v jakém složení přijedou. Ale pořád je to extrémně kvalitní tým, který má spoustu talentu na každé pozici,“ doplnil Hruban.

Basketbalová Liga mistrů

5. kolo osmifinálové skupiny L:

ERA Nymburk - Pallacanestro Terst 82:76 (18:19, 37:42, 64:52)
Nejvíce bodů: Filipovič 21, Shumate 16, Perkins 14 - Ramsey 19, Uthoff 17, Sissoko 12. Fauly: 19:21. Trestné hody: 21/11 - 10/9. Trojky: 9:9. Doskoky: 43:45.

Tabulka

Tým Z V P S B
1. Tenerife 4 3 1 327:289 7
2. Gran Canaria 4 3 1 304:281 7
3. Nymburk 5 2 3 372:401 7
4. Terst 5 1 4 390:422 6
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.