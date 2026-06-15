Nymburk slaví titul! Pardubice senzaci nedotáhly, v Game 7 vládl favorit

Pardubice, jejichž nejlepším střelcem byl s 22 body Joe Bryant, hrály finále poprvé od zisku jediného titulu ještě ve federální lize v roce 1984. V samostatné české soutěži získaly dosud čtyři bronzy v letech 2011, 2016, 2017 a 2018.
Oba celky se už postupem do finále kvalifikovaly do nadcházejícího ročníku Ligy mistrů.
Ocenění pro nejužitečnějšího hráče finálové série získal Sehnal a „superhrdinou“ play off se stal jeho spoluhráč Jaromír Bohačík. Potom už kapitán šampionů Martin Kříž převzal Pohár Jiřího Zídka staršího.
Rozhodující sedmý zápas nabídla finálová série poprvé od roku 2003, kdy Nymburk prohrál s Opavou 3:4 na zápasy. Zápas začal trojkou domácí Bohačík a dalšími trefami z dálky zareagovali na nástup Beksy Sehnal a Perkins. Po dvou Sehnalových šestkách to bylo 11:7.
Východočeši ještě díky trefě Jakuba Tůmy z perimetru srovnali na 13:13, ale Nymburk odpověděl třináctibodovou šňůrou a vedení v zápase už nepustil. Pěti body se na klíčové šňůře podílel JT Shumate.
Na začátku druhé čtvrtiny se hosté vrátili do hry díky trojkám Ryana Moffatta a Treye Bonhama, na které navázal zakončením z podkošového prostoru kapitán Kamil Švrdlík. Bryant trefami z dálky dvakrát zkorigoval na rozdíl čtyř bodů, ale v obou případech odpověděl také z dálky Matěj Svoboda, který dal osm bodů domácího celku za sebou.
Nymburk dokázal odskočit opět do dvouciferného vedení. Po Sehnalově trefě z velké dálky měli Středočeši v poločase náskok 49:36.
Po pauze začali hosté úspěšnou šestkou Švrdlíka a košem Luboše Kováře, ale po další Sehnalově trojce museli zase umazávat ze ztráty 14 bodů. Když Beksa snížila na 47:57, Sehnal přidal svou pátou trefu z perimetru v utkání. Když pak dali po dvou trestných hodech Perkins a Marcus Santos-Silva, měl Nymburk do té doby nejvyšší náskok v utkání 15 bodů.
Beksa snížila dvěma koši Bryanta, ale na startu závěrečné desetiminutovky zamířil opět přesně Sehnal a bylo to 69:55. Pardubice ještě snížily a po Kovářově akci se přiblížily na rozdíl osmi bodů. Po koši Shumatea a trojkách Svobody, Bohačíka a Perkinsově zakončení pod košem ale bylo za stavu 80:62 definitivně rozhodnuto. Nymburk v poslední pětiminutovce velký náskok bez problémů uhájil.
Finále play off basketbalové ligy mužů
7. zápas
ERA Basketball Nymburk - BK KVIS Pardubice 91:74 (26:13, 49:36, 66:55)
Konečné pořadí: