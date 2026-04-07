Bouřlivá atmosféra a prohra o bod. Nymburk končí ve čtvrtfinále Ligy mistrů

Dvacetinásobní čeští šampioni neoplatili soupeři ve vyprodané hale týden starou porážku 70:77 z Litvy. Nepomohlo jim ani 16 bodů Tonyho Perkinse Nejlepším střelcem Rytasu byl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který zaznamenal 17 bodů.
ERA Nymburk – Rytas Vilnius
Nymburk vyrovnal postupem do čtvrtfinále klubové maximum, neuspěl v něm ale ani podruhé za sebou.
Vloni podlehl ve stejné fázi Galatasarayi Istanbul (0:2). V sezoně 2020/21 prohrál ve Final Eight s Pinarem Karsiyaka a o rok dříve nestačil na AEK Atény.
V případě vítězství vyrovnají stav na 1:1 a vynutí si rozhodující duel, který by se uskutečnil 15. dubna ve Vilniusu.
„Stále potřebujeme vyhrát dva zápasy, jen na to máme o pokus méně. Zápas doma pro nás bude jako finále, nejdůležitější zápas sezony,“ uvedl na klubovém webu nymburský trenér Oren Amiel.
Dvacetinásobní čeští šampioni usilují o premiérovou účast v semifinále LM počtvrté. Vloni neuspěli ve čtvrtfinálové sérii s Galatasarayem Istanbul (0:2), v sezoně 2020/21 prohrál Nymburk ve Final Eight s Pinarem Karsiyaka a o rok předtím nestačil na AEK Atény.
Sehnalova trefa z půlky:
Sehnal went like "Layup!" 😮#BasketballCL I @basketnymburk pic.twitter.com/UHeazCFMCC— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 7, 2026
Středočeši drželi v prvním utkání ve Vilniusu se soupeřem krok. Utkání ztratili až v závěru. Klíčovým hráčem Rytasu byl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který nastřílel 19 bodů. Za Nymburk zaznamenali po deseti bodech Martin Kříž, Jaromír Bohačík, David Böhm a Tony Perkins.
„V těchto zápasech s takovým týmem záleží na každém balonu a na každém útoku i obraně. Bude to hodně fyzické, ne-li ještě víc než v tom prvním zápase. A my do toho zápasu musíme jít s tím, že je budeme chtít přehrát, jak basketbalově, technicky, tak ale hlavně energií a fyzičností,“ uvedl nymburský rozehrávač František Rylich.
Fanoušci Rytasu Vilnius v Praze:
Away from home, but never alone - Rytas Nation travels loud ⚫⚪🔴#BasketballCL I @rytasvilnius pic.twitter.com/AR04y7FnEb— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 7, 2026
Klíčové byl mělo být ubránění Hardinga, který je s průměrem 19 bodů na zápas aktuálně nejlepším střelcem Ligy mistrů. „V prvním zápase potvrdil, co se od něj čeká. Je to oříšek pro celou obranu, jak ho bránit. Ale na druhou stranu je to super výzva a super zkušenost si to zkusit i proti takovýmhle hráčům. Všichni to chceme minimálně prodloužit na ten další zápas na Rytasu. A podle toho bude vypadat naše nasazení. Je to buď, anebo,“ uvedl Rylich.
Nymburk se na duel proti Rytasu naladil sobotním ligovým vítězstvím nad Pardubicemi. O výhře 88:86 rozhodl tříbodovou trefou s klaksonem Bohačík. „Výhra nám psychicky velmi pomůže. A teď už se jenom připravit na velký zápas, což všichni milujeme. Určitě uděláme nějaké malé změny. Podíváme se na video, co se nám nedařilo ve Vilniusu, a očekávám boj. Bude to pro nás ‚do or die‘ zápas, takže do toho dáme spoustu energie jak na hřišti, tak na tribunách,“ řekl Bohačík.
Utkání je vyprodané. Vedle domácích příznivců dorazili v hojném počtu i fanoušci z Litvy. Také Rytas usiluje o premiérovou účast ve Final Four.
„Pro Litevce je basketbal jako náboženství. Takže je jasné, že hodně z nich dorazí i do Prahy a naši fanoušci se jim budou muset snažit vyrovnat. Ale já jim věřím, že stejně jako my necháme na hřišti všechno, tak i fanoušci nám vytvoří domácí prostředí a společně tu odvetu zvládneme,“ přál si Amiel.
Final Four Ligy mistrů se bude hrát od 7. do 9. května v Badaloně. Nymburk by v případě postupu narazil v semifinále na vítěze duelu La Laguna Tenerife - Galatasaray. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří AEK Atény s Joventutem Badalona a Unicaja Málaga s Albou Berlín.