Bouřlivá atmosféra a prohra o bod. Nymburk končí ve čtvrtfinále Ligy mistrů

Nymburské putování basketbalovou Ligou mistrů končí ve čtvrtfinále. Úřadující čeští šampioni se ani na čtvrtý pokus nedostali mezi nejlepší čtveřici v soutěži. Stopku svěřencům kouče Orena Amiela tentokrát vystavil Rytas Vilnius, který do pražské haly Královka přijely podpořit zhruba čtyři stovky litevských fanoušků. Výhru 70:69 pak slavili se světlicemi.
Ondřej Sehnal diriguje útok Nymburka. | foto: championsleague basketball

Goran Filipovič se raduje v domácím zápase proti Rytasu.
Speedy Smith zakončuje přes Jaquana Lawrence.
Speedy Smith nahání Ondřeje Sehnala.
Fanoušci Rytasu vyrazili do Prahy.
Dvacetinásobní čeští šampioni neoplatili soupeři ve vyprodané hale týden starou porážku 70:77 z Litvy. Nepomohlo jim ani 16 bodů Tonyho Perkinse Nejlepším střelcem Rytasu byl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který zaznamenal 17 bodů.

Nymburk vyrovnal postupem do čtvrtfinále klubové maximum, neuspěl v něm ale ani podruhé za sebou.

Vloni podlehl ve stejné fázi Galatasarayi Istanbul (0:2). V sezoně 2020/21 prohrál ve Final Eight s Pinarem Karsiyaka a o rok dříve nestačil na AEK Atény.

V případě vítězství vyrovnají stav na 1:1 a vynutí si rozhodující duel, který by se uskutečnil 15. dubna ve Vilniusu.

„Stále potřebujeme vyhrát dva zápasy, jen na to máme o pokus méně. Zápas doma pro nás bude jako finále, nejdůležitější zápas sezony,“ uvedl na klubovém webu nymburský trenér Oren Amiel.

Dvacetinásobní čeští šampioni usilují o premiérovou účast v semifinále LM počtvrté. Vloni neuspěli ve čtvrtfinálové sérii s Galatasarayem Istanbul (0:2), v sezoně 2020/21 prohrál Nymburk ve Final Eight s Pinarem Karsiyaka a o rok předtím nestačil na AEK Atény.

Středočeši drželi v prvním utkání ve Vilniusu se soupeřem krok. Utkání ztratili až v závěru. Klíčovým hráčem Rytasu byl bývalý nymburský rozehrávač Jerrick Harding, který nastřílel 19 bodů. Za Nymburk zaznamenali po deseti bodech Martin Kříž, Jaromír Bohačík, David Böhm a Tony Perkins.

„V těchto zápasech s takovým týmem záleží na každém balonu a na každém útoku i obraně. Bude to hodně fyzické, ne-li ještě víc než v tom prvním zápase. A my do toho zápasu musíme jít s tím, že je budeme chtít přehrát, jak basketbalově, technicky, tak ale hlavně energií a fyzičností,“ uvedl nymburský rozehrávač František Rylich.

Klíčové byl mělo být ubránění Hardinga, který je s průměrem 19 bodů na zápas aktuálně nejlepším střelcem Ligy mistrů. „V prvním zápase potvrdil, co se od něj čeká. Je to oříšek pro celou obranu, jak ho bránit. Ale na druhou stranu je to super výzva a super zkušenost si to zkusit i proti takovýmhle hráčům. Všichni to chceme minimálně prodloužit na ten další zápas na Rytasu. A podle toho bude vypadat naše nasazení. Je to buď, anebo,“ uvedl Rylich.

Nymburk se na duel proti Rytasu naladil sobotním ligovým vítězstvím nad Pardubicemi. O výhře 88:86 rozhodl tříbodovou trefou s klaksonem Bohačík. „Výhra nám psychicky velmi pomůže. A teď už se jenom připravit na velký zápas, což všichni milujeme. Určitě uděláme nějaké malé změny. Podíváme se na video, co se nám nedařilo ve Vilniusu, a očekávám boj. Bude to pro nás ‚do or die‘ zápas, takže do toho dáme spoustu energie jak na hřišti, tak na tribunách,“ řekl Bohačík.

Utkání je vyprodané. Vedle domácích příznivců dorazili v hojném počtu i fanoušci z Litvy. Také Rytas usiluje o premiérovou účast ve Final Four.

„Pro Litevce je basketbal jako náboženství. Takže je jasné, že hodně z nich dorazí i do Prahy a naši fanoušci se jim budou muset snažit vyrovnat. Ale já jim věřím, že stejně jako my necháme na hřišti všechno, tak i fanoušci nám vytvoří domácí prostředí a společně tu odvetu zvládneme,“ přál si Amiel.

Final Four Ligy mistrů se bude hrát od 7. do 9. května v Badaloně. Nymburk by v případě postupu narazil v semifinále na vítěze duelu La Laguna Tenerife - Galatasaray. Zbývající čtvrtfinálové dvojice tvoří AEK Atény s Joventutem Badalona a Unicaja Málaga s Albou Berlín.

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Hokejová reprezentace odstartovala v Karlových Varech přípravu na květnové MS

Trenér Radim Rulík udílí pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Zlín vyrovnal finále první ligy s Jihlavou, v pátém zápase se bude hrát o mečbol

Zlínský hokejsta Jakub Šlahař v zápase se Slavií

Poslední slovo

První otázka je důležitá. Na druhou už nemusí být šance

Radka Kvačková

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

ONLINE: Pardubice vedou na Spartě, Třinec uspěl ve Varech a je výhru od finále

Pardubická radost na Spartě. Trefil se Jiří Smejkal (vlevo).

RegioJet v Polsku nevypravil 23 spojů, hrozí mu pokuta. Cestující o zrušení věděli, tvrdí firma

Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet

Velký požár lesa na Žďársku. Lidé utíkali před plameny, v akci byly desítky hasičů

Rozsáhlý požár zasáhl v úterý odpoledne celou oblast kolem přehrady Staviště....

Fotbalisté řeší aklimatizaci na Mexiko, u Dallasu by měli trénovat už před turnajem

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Komentář

S nárůstem cen nafty a benzinu roste i politický tlak na jejich omezení. Opustí vláda regulaci?

Ceny pohonných hmot na čerpací stanici MOL v Praze. (7.dubna 2026)

Stát vybízí pumpaře, aby zdražili, kritizuje opozice stropové ceny paliv

Tisková konference poslaneckého klubu ODS. Na snímku u mikrofonu Martin Kupka...

