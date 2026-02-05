Naděje žije. Basketbalisté Nymburka po výhře v Lize mistrů stále myslí na postup

Terst unikl v úvodu i díky trojkám Jeffa Brookse a Browna po necelých třech minutách do vedení 12:4. První trefou Nymburka z perimetru sice snížil kapitán Martin Kříž, ale domácí sérií 6:0 unikli do náskoku o 11 bodů. Hosté ale stahovali ztrátu a osmibodovou šňůrou díky trojkám J.T. Shumatea a Riceho a koši Jaquana Lawrenceho snížili na rozdíl dvou bodů. Matěj Svoboda stihl za první čtvrtinu šest bodů a stav po ní byl díky němu 23:25.
Na startu druhé desetiminutovky srovnal krok Tony Perkins. Domácí díky pěti bodům Francesca Candussiho opět unikli, ale po trefě Sehnala z dálky dorovnal skóre Svoboda. Když na koš Michelea Ruzziera odpověděl Kříž a dvě šestky proměnil Vojtěch Hruban, tak Nymburk poprvé v zápase vedl. Terst otočil vývoj devítibodovou sérii na 41:34, ale zbytek druhé čtvrtiny ovládli hosté 14:4 a poločasové vedení jim zajistil Marcus Santos-Silva.
Druhou půli načal košem domácí Mady Sissoko a stav otočil dvěma trestnými hody Brown, ale po trojkách Sehnala a Perkinse opět vedl Nymburk, který potom sérii 9:0 unikl poprvé do dvouciferného náskoku, pod který se podepsal už svou třetí trefou z perimetru také Sehnal. Terst sedmi body za sebou zkorigoval na 62:65, ale jeho sérii přerušil trojkou Kříž.
Poslední desetiminutovku načal už 12. trojkou Nymburka v utkání Jaromír Bohačík, který přidal i jednu úspěšnou šestku. Na snížení Jahmi’use Ramseyho odpověděl Lawrence a svou čtvrtou trefou z perimetru Sehnal. Nymburk tam měl svůj nejvyšší náskok v zápase 11 bodů.
Terst ale odpověděl sérií 11:0, kterou podpořil svými prvními čtyřmi body v zápase bývalý hráč Nymburka Colby Ross. Na vyrovnání na 80:80 ale zareagoval pěti body za sebou Svoboda. A díky dvěma trestným hodům Riceho už to bylo 87:80. V závěrů Amielův výběr uhájil náskok a smečí zakončil zápas Lawrence.
Basketbalová Liga mistrů
3. kolo osmifinálové skupiny L
Pallacanestro Terst - ERA Nymburk 85:91 (25:23, 46:48, 67:71)
Tabulka:
|1.
|Tenerife
|2
|2
|0
|188:162
|4
|2.
|Nymburk
|3
|1
|2
|235:256
|4
|3.
|Terst
|3
|1
|2
|244:246
|4
|4.
|Gran Canaria
|2
|1
|1
|138:141
|3