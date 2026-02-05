Naděje žije. Basketbalisté Nymburka po výhře v Lize mistrů stále myslí na postup

  7:04aktualizováno  7:04
Basketbalisté Nymburka vyhráli v Lize mistrů ve 3. kole osmifinálové skupiny L v italském Terstu 91:85 a po prvním úspěchu v soutěži se udrželi ve hře o postup. Na výhře se podílel 17 body, pěti asistencemi a čtyřmi doskoky Ondřej Sehnal. Po 15 bodech dali za českého šampiona Sir’Jabari Rice a Matěj Svoboda. Nejlepším střelcem zápasu byl s 19 body domácí Markel Brown. Svěřenci trenéra Orena Amiela nastoupí v dalším utkaní příští týden v úterý v Praze proti lídrovi Tenerife.
Ondřej Sehnal z Nymburku se snaží projít přes Ramseyho z Trestu. | foto: FIBA

Terst unikl v úvodu i díky trojkám Jeffa Brookse a Browna po necelých třech minutách do vedení 12:4. První trefou Nymburka z perimetru sice snížil kapitán Martin Kříž, ale domácí sérií 6:0 unikli do náskoku o 11 bodů. Hosté ale stahovali ztrátu a osmibodovou šňůrou díky trojkám J.T. Shumatea a Riceho a koši Jaquana Lawrenceho snížili na rozdíl dvou bodů. Matěj Svoboda stihl za první čtvrtinu šest bodů a stav po ní byl díky němu 23:25.

Na startu druhé desetiminutovky srovnal krok Tony Perkins. Domácí díky pěti bodům Francesca Candussiho opět unikli, ale po trefě Sehnala z dálky dorovnal skóre Svoboda. Když na koš Michelea Ruzziera odpověděl Kříž a dvě šestky proměnil Vojtěch Hruban, tak Nymburk poprvé v zápase vedl. Terst otočil vývoj devítibodovou sérii na 41:34, ale zbytek druhé čtvrtiny ovládli hosté 14:4 a poločasové vedení jim zajistil Marcus Santos-Silva.

Momentka z utkání basketbalové Ligy mistrů mezi Trestem a Nymburkem.

Druhou půli načal košem domácí Mady Sissoko a stav otočil dvěma trestnými hody Brown, ale po trojkách Sehnala a Perkinse opět vedl Nymburk, který potom sérii 9:0 unikl poprvé do dvouciferného náskoku, pod který se podepsal už svou třetí trefou z perimetru také Sehnal. Terst sedmi body za sebou zkorigoval na 62:65, ale jeho sérii přerušil trojkou Kříž.

Poslední desetiminutovku načal už 12. trojkou Nymburka v utkání Jaromír Bohačík, který přidal i jednu úspěšnou šestku. Na snížení Jahmi’use Ramseyho odpověděl Lawrence a svou čtvrtou trefou z perimetru Sehnal. Nymburk tam měl svůj nejvyšší náskok v zápase 11 bodů.

Terst ale odpověděl sérií 11:0, kterou podpořil svými prvními čtyřmi body v zápase bývalý hráč Nymburka Colby Ross. Na vyrovnání na 80:80 ale zareagoval pěti body za sebou Svoboda. A díky dvěma trestným hodům Riceho už to bylo 87:80. V závěrů Amielův výběr uhájil náskok a smečí zakončil zápas Lawrence.

Basketbalová Liga mistrů

3. kolo osmifinálové skupiny L

Pallacanestro Terst - ERA Nymburk 85:91 (25:23, 46:48, 67:71)
Nejvíce bodů: Brown 19, Uthoff 13, Ramsay 12 - Sehnal 17, Rice, Matěj Svoboda po 15. Fauly: 14:20. Trestné hody: 17/15 - 14/9. Trojky: 10:14. Doskoky: 35:54

Tabulka:

1.Tenerife220188:1624
2.Nymburk312235:2564
3.Terst312244:2464
4.Gran Canaria211138:1413
