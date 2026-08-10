Seemanová i Janíčková budou útočit na evropské finále na kraulové stovce

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  11:13aktualizováno  12:47
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Barbora Seemanová po doplavání závodu na Velké ceně Ostravy. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Barbora Seemanová i Barbora Janíčková postoupily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Seemanová v rozplavbách obsadila páté místo a časem 53,77 zaostala jen o 27 setin sekundy za svým českým rekordem z předloňského ME v Bělehradu, kde na této trati zvítězila.

„V semifinále očekávám vlastně stejný závod a budu se snažit najít tam nějaká místa, která můžu ještě víc zlepšit. Snažím se to prostě brát závod od závodu a těším se na to,“ uvedla v tiskové zprávě Seemanová.

Obhájkyně stříbrné medaile Janíčková byla o šest setin pomalejší a do semifinále postoupila jako šestá.

„Můj cíl byl dostat se do semifinále ideálně kolem desátého, dvanáctého místa. Že to vyšlo na šesté místo, tak mám velkou radost, i z toho času. Určitě holky nejely naplno, ale já si úplně nemůžu dovolit něco jako zpomalit, vynechat, protože člověk nikdy neví,“ řekla Janíčková.

Nejrychlejší v rozplavbách byla dvojnásobná mistryně světa Marrit Steenbergenová z Nizozemska, která dohmátla v novém rekordu šampionátu 52,62. Finále kraulové stovky se v Paříži poplave v úterý.

Michal Judickij byl na polohové čtyřstovce třináctý, k postupu do finále mu chyběly bezmála tři sekundy. Motýlkář Ondřej Slavík obsadil na padesátce 23. místo a semifinále bude bez něj.

Šampionát potrvá do neděle. Seemanová v Paříži sází zejména na kraulařskou dvoustovku, v níž bude útočit na třetí evropský titul. Před dvěma lety v Bělehradě získala česká výprava rekordních sedm medailí, ale tehdy byla v olympijském roce značně oslabená konkurence. Nyní je startovní pole o poznání nabitější.

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