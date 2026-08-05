OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

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  17:31aktualizováno  17:31
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Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a fanoušci zažili spoustu emocí. Podívejte se na rekapitulaci v obsáhlé galerii našeho fotografa.

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