5. srpna 2026 17:31, aktualizováno 17:31
OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?
Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a fanoušci zažili spoustu emocí. Podívejte se na rekapitulaci v obsáhlé galerii našeho fotografa.
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