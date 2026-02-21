Dukla podlehla makedonskému Ohridu i doma, v Evropském poháru končí

Házenkáři Dukly Praha vypadli v Evropském poháru v osmifinále. S Ohridem prohráli týden po porážce v Severní Makedonii (21:30) i domácí odvetu. Výsledkem 24:30 pro ně soutěž skončila.

V neděli se pokusí projít do čtvrtfinále Karviná a KP Brno. Po domácích výhrách je čekají odvety v halách soupeřů - Slezané budou v Maďarsku proti Balatonfüredi hájit dvoubrankový náskok (30:28), Královo Pole v Turecku proti Nilüferu třígólový (29:26).

Pražané ve Sportovním centru Řepy ani jednou nevedli, ale odehráli vyrovnaný první poločas, ve kterém byl opakovaně vyrovnaný stav. Naposledy dotáhli dvoubrankovou ztrátu na začátku druhé půle, ale po následném tříbrankovém trháku už se na kontakt nedostali.

Střelecky Duklu táhl autor osmi gólů Lukáš Melich, který v zápase proměnil všech sedm nařízených sedmimetrových hodů.

Evropský pohár házenkářů

Odvetné osmifinálové utkání

Dukla Praha - Ohrid (Sev. Mak.) 24:30 (13:15)
Nejvíce branek: Melich 8/7, Březina 5, Rakouský 3 - Pribetič 7, Petrič 5, Ojleski 5/4. První zápas: 21:30, postoupil Ohrid.

