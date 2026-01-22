Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

  12:58aktualizováno  12:58
Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali zápas mezi Barcelonou a Slavií. V hledišti si očekávaný duel Ligy mistrů nenechala ujít řada známých jmen.
Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu Jindřicha Trpišovského proti hvězdám Barcelony. | foto: ČTK

Vlevo předseda FAČR David Trunda, vedle něj ministr pro sport, prevenci a...
Ministr školství Robert Plaga žertuje s Davidem Trundou, předsedou FAČR.
Bývalý premiér Mirek Topolánek se dívá do kamery, zatímco za ním hráči...
Manželka zápasníka Makhmuda Muradova a účastnice Love Islandu Sabina Karásková.
50 fotografií

Zápas sledoval třeba podnikatel Ivo Rittig, mezi hosty se objevili také novomanželé Sabina Karásková a Makhmud Muradov.

Atmosféru fotbalového svátku si nenechal ujít ani Matěj Mareš, syn moderátora Leoše Mareše, který se fotkami pochlubil na sociálních sítích. Cestu do Vršovic našel i hudebník Radeček.

Vedle celebrit dorazila do Edenu také řada politiků – předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, europoslanec Alexandr Vondra, pražský primátor Bohuslav Svoboda či bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek.

Fotbalovou obec zastupoval předseda FAČR David Trunda. Na zápas mimo jiné zavítal fotbalový agent a lovec talentů Filipe Macedo Alves, pod jehož křídla patří například stoper Leverkusenu Edmond Tapsoba.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.