Zápas sledoval třeba podnikatel Ivo Rittig, mezi hosty se objevili také novomanželé Sabina Karásková a Makhmud Muradov.
Atmosféru fotbalového svátku si nenechal ujít ani Matěj Mareš, syn moderátora Leoše Mareše, který se fotkami pochlubil na sociálních sítích. Cestu do Vršovic našel i hudebník Radeček.
Vedle celebrit dorazila do Edenu také řada politiků – předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný, europoslanec Alexandr Vondra, pražský primátor Bohuslav Svoboda či bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek.
Fotbalovou obec zastupoval předseda FAČR David Trunda. Na zápas mimo jiné zavítal fotbalový agent a lovec talentů Filipe Macedo Alves, pod jehož křídla patří například stoper Leverkusenu Edmond Tapsoba.