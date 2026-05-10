Okolnosti policejního zásahu: Slavia o něj nežádala, i když už fanoušci vtrhli na hřiště

Abyste pochopili: dohled nad pořádkem při fotbalových utkáních má pořadatelská služba. Policie může vstoupit na stadion pouze na žádost hlavního pořadatele, nebo v případě, že si to situace bezodkladně žádá.
Právě to se přitom v sobotu stalo.
„Pokyn nepřišel ani v momentě, kdy fanoušci vtrhli na plochu,“ uvedl Hrdina. „Na stadion jsme vstoupili ve chvíli, kdy došlo k napadení hráčů a zároveň k ohrožení života a zdraví dalších fanoušků házením pyrotechniky a světlic. Při zákroku pak policisté vytlačili fanoušky ze hřiště a situace se poté uklidnila. Je potřeba brát v potaz to, že Policie ČR je v tomto případě, kdy se hraje sportovní utkání na stadionu, pouze součinnostní složka, která reaguje na žádost pořadatele. V sobotu večer žádná taková žádost Policii ČR nedorazila,“ zopakoval.
Byla to chyba klubu.
„Na provozní poradě jsem žádal všechny odpovědné útvary, aby s touto možností pracovaly,“ řekl Tvrdík během nedělního rozhovoru s fanoušky. „Ve scénářích jsme si modelovali, že po derby, v případě, že vyhrajeme a získáme titul, může nastat situace, kdy fanoušci na plochu vběhnou.“
Jenže Slavia zjevně připravená nebyla. Nebo ne dostatečně.
Bylo zvláštní, když někteří členové pořadatelské služby začali pár minut před koncem rozebírat reklamní led panely, jako by fanouškům otevírali cestu směrem do hřiště. Hlasatel sice prosil, aby všichni zůstali na svých místech až do závěrečného hvizdu. Jenže to bylo v tu chvíli dávno neudržitelné.
Rozvášněný dav vběhl na trávník asi tři a půl minuty před koncem avizovaného nastavení. Zakuklenci házeli hořící světlice na plochu i do sektoru hostujících fanoušků. V nepřehledné mele přitom domácí chuligáni napadli tři hráče Sparty.
„Naše orgány, hlavní pořadatel i bezpečnostní ředitel, měli situaci vyřešit jinak,“ řekl Tvrdík. „Když první fanoušci opustili tribuny a přelézali bariéry, měl bezpečnostní ředitel požádat pořadatele, aby byl zápas přerušen.“
To se nestalo, takže sparťanští fotbalisté chvíli před přerušením zápasu rozehrávali na dosah nastoupených slávistických fanoušků rohový kop. Už tehdy celá situace zaváněla průšvihem, který záhy nastal.
„Mohu potvrdit zprávy policie, že jsme nepožádali jako klub o její zásah. Na základě toho jsem požádal o rezignaci našeho bezpečnostního ředitele. Když nerezignuje, z funkce ho odvolám sám,“ oznámil Tvrdík. Bezpečnostním ředitelem klubu je už deset let Miloslav Kolín, hlavním pořadatelem byl podle zápisu o utkání Jiří Nerad.
Ten podle hlavního rozhodčího Karla Roučka společně s policií po vyklizení hrací plochy tvrdil, že se utkání může dohrát. Sparťané však kvůli obavám o bezpečnost odmítli pokračovat a odjeli ze stadionu.
Mimochodem, Slavia rovněž rozváže vztah se současnou bezpečnostní agenturou a podle Tvrdíka vypíše výběrové řízení na nového partnera.
Incidenty ze sobotního 317. derby se bude na svém mimořádném úterním zasedání zabývat rovněž disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA). Ta může rozhodnout o kontumaci zápasu i o výši pokuty a možném uzavření stadionu.
„Možnost, že nám disciplinární komise zavře na nejbližší zápas s Jabloncem celý stadion, považujeme za realistickou,“ zmínil Tvrdík.
Trest však bude patrně ještě mnohem přísnější.
Samotný klub už oznámil, že s okamžitou platností uzavírá sektory na severní tribuně, na které se scházejí aktivní fanoušci Slavie. Na jak dlouho? „Dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat,“ uvedl Tvrdík.
Dokud na tzv. Tribuně Sever nebude kotel, mohli by na ni podle klubového šéfa mít přístup například děti.