Vémola se vrací do klece, čeká ho zápas s Neandrtálcem. Kincl znovu vyhrál

Byť je Vémola oficiálně v MMA důchodu, výzvu od Vosgröna neodmítl. Naběhl do klece a do svého soka si nejprve rýpl: „Kde jsi byl, když jsem zápasil? Já ale nejsem jako ty, neodmítám zápasy, takže si dej pozor, co si přeješ,“ prohlásil 41letý bojovník, jenž ukončil profesionální kariéru loni v Edenu po výhře nad Attilou Véghem.
Mezitím řešil soudní spory, spolukomentoval turnaje Oktagonu a byl mentorem pro bijce v projektu Oktagonu s názvem Celebrity Series. Teď je zpět při chuti. Čekají ho krušné tréninky i shazování váhy.
„Vždycky zápasím s těmi nejlepšími. Mrzí mě to, protože němečtí fanoušci jsou nejlepší, a já budu muset zmlátit jejich miláčka,“ culil se na Vosgröneho, o jedenáct let mladšího chlapíka s přezdívkou Neandrtálec a parádním skóre 5:0. A Vémola? 38 výher a 9 porážek. Utkají se nejspíš 26. září na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.
A co bylo v německém Kolíně k vidění dál? Titulovému souboji ve střední váze do 84 kilogramů mezi Jotkem a Engizekem předcházela nepřátelská atmosféra z obou stran už při nástupech. Jotka v aréně přivítal ohlušující pískot, kdežto domácího zápasníka zdravili diváci bouřlivým potleskem.
Zápas začal okamžitým tlakem Jotka, který to ale s horlivostí přehnal a po chvíli sám skončil na zádech. Ze situace se však dostal a začal soupeře ničit na zemi. Po dvou kolech to Němec odnesl zlomeným nosem.
Ve třetím kole přišel zásadní moment celého zápasu. Engizek trefil v klinči Jotka do oblasti podbřišku a ten se skácel k zemi. Soupeř ihned protestoval, že úder rozhodně nedopadl na slabiny, rozhodčí přesto zápas přerušil a dal Polákovi čas na zotavení.
Engizek musel kousat porážku na body i kvůli strženému bodu za držení klece. Při rozhovoru s novým šampionem Jotkem pak moderátorovi vytrhl mikrofon z ruky a vyjádřil nesouhlas s výsledkem. „To nebyl faul, ukažte ten záběr,“ křičel na celou halu.
Polákovi se tenhle moment pochopitelně nelíbil, a když to naznačil i Engizekovi, strkanice byla na světě. Do ní se zapojili členové obou týmů a v jednu chvíli byla klec téměř plná.
Na oficiální výsledky zápasu si budeme nejspíš muset počkat, Engizekův trenér ještě v kleci oznámil, že podá proti rozhodnutí protest. Změna výsledku však není v MMA zase tak běžná, s největší pravděpodobností se tak Jotko může radovat z dalšího pásu.
Výtečně si vedl Patrik Kincl. V kleci nedal příležitost nevyzpytatelnému Hojatu Khajevandovi, semifinalistovi Tipsport Gamechangeru, a připsal si druhou výhru v řadě. Naposledy skolil Roba Pukače.
Kincl měl výškovou nevýhodu, byl to ale spíš Khajevand, kdo se nedokázal k soupeři dostat na bližší vzdálenost. Český bojovník těžil ze zadního úderu, kterým dokázal několikrát tvrdě zasáhnout. V druhém kole se nebál přenést zápas na zem i přes Khajevandovy velké zkušenosti s wrestlingem.
Netrvalo to dlouho a Kinclovi se povedlo nasadit škrcení, ze kterého se soupeř už nedostal. Další jednoznačné vítězství! „Já jsem tuhle submisi na tréninku snad v životě nikomu nenasadil“ bavil se v pozápasovém rozhovoru.
Pak ale otočil a soupeři vyjádřil uznání: „Z Hojata jsem měl strach, studoval jsem jeho historii a fakt jsem měl respekt.“
Kincl tak už může pomalu pokukovat po novém šampionovi Jotkovi, kterého plánuje o titul připravit.
Na turnaji byl i druhý Čech Jakub Zacpal, tomu se ale nevedlo. Ve třetím kole prohrál na submisi s domácím Furkanem Ugurem.
Druhý titulový zápas opanoval už v prvním kole úřadující šampion bantamové váhy Mago Machaev. Svého protivníka Gjoniho Palokaje nachytal tak přesnou trefou, že byl soupeř vypnutý mnohem dříve před dopadem na zem.
Na turnaji se s kariérou rozloučila stálice ve žlutočerných barvách, maďarský bijec Maté Kertész. Rozhodl se tak po jubilejním dvacátém zápase v organizaci po prohře s Cihadem Akipou.
Další turnaj Oktagonu se uskuteční v Praze, konkrétně 1. srpna na pražské Štvanici