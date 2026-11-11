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Zemřel veslař Oldřich Svojanovský. S bratrem získal dvě olympijské medaile

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  15:54aktualizováno  15:54
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Oldřich Svojanovský na snímku z roku 2017. | foto: Profimedia.cz

V 80 letech ve středu zemřel bývalý veslař Oldřich Svojanovský, dvojnásobný olympijský medailista a dlouholetý předseda Českého klubu olympioniků. O jeho úmrtí informoval Český olympijský výbor na svém webu. Svojanovský o dva a půl roku přežil svého staršího bratra Pavla, se kterým získal na dvojce s kormidelníkem stříbro a bronz na olympijských hrách či titul mistra Evropy.

„Odchod Oldy Svojanovského mě velmi mrzí. Jako veslař jsem vždycky vnímal, jak mimořádnou osobností byl. Olympijské medaile, které společně s Pavlem vybojovali, jsou součástí historie českého sportu,“ řekl předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, bývalý reprezentant ve veslování.

„Olda ale nebyl jen skvělým sportovcem. Byl hlavně člověkem s velkým srdcem, který celý život držel při sobě olympijskou rodinu. Vážil jsem si jeho energie, nadhledu i toho, jak mu záleželo na druhých. Bude nám moc chybět,“ dodal Kejval.

Bratři Pavel a Oldřich Svojanovští s kormidelníkem Ludvíkem Vébrem na olympijských hrách v Montrrealu v roce 1976.

Prvního velkého medailového úspěchu bratři Svojanovští s kormidelníkem Vladimírem Petříčkem dosáhli v roce 1969 na evropském šampionátu v Klagenfurtu, kde vyhráli před olympijskými vítězi z Mexika Italy Primem Baranem a Angelem Rossettem.

O dva roky později skončili na kontinentálním mistrovství druzí za východoněmeckou dvojicí Wolfgang Gunkel, Jörg Lucke, která je odsunula na druhé místo i v olympijském závodě na hrách v Mnichově 1972. Čtyři roky nato byli Svojanovští s kormidelníkem Ludvíkem Vébrem na olympiádě v Montrealu třetí. Bronz získali rovněž na mistrovství světa v Lucernu v roce 1974.

Oldřich Svojanovský byl od roku 2004 dvacet let předsedou Českého klubu olympioniků. V posledních letech působil jako jeho místopředseda.

„Ztratili jsme velkého kamaráda a člověka, který měl srdce na správném místě,“ řekl nynější předseda klubu Pavel Benc. „Oldřich Svojanovský pro Český klub olympioniků udělal obrovský kus práce. Věnoval mu mnoho let a vždycky mu záleželo na tom, aby olympionici zůstávali jednou rodinou, aby se setkávali, pomáhali si a nikdo z nich nezůstal stranou. Navazovat na jeho práci je pro nás velký závazek,“ uvedl Benc.

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