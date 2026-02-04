Stříbrní z mistrovství světa 2019 Kanaďané vstoupili do utkání, které bylo krátce po začátku na několik minut přerušeno kvůli problémům s osvětlením v hale v Cortině, lépe a po dvou endech vedli 5:0. Češi v nejpovedenější třetí směně zapsali tři body, ale více už se favorizovanému soupeři nepřiblížili. V předposledním endu sice snížili na 5:10, konci zápasu ale nezabránili.
Česká dvojice, jež si postup na OH zajistila před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, si odbyla premiéru pod pěti kruhy. Před čtyřmi lety v Pekingu reprezentovali manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří obsadili šesté místo.
Deset smíšených dvojic se utká systémem každý s každým, do play off postoupí čtyři nejlepší. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.
XXV. zimní olympijské hry
Curling - smíšené dvojice
Česko - Kanada 5:10