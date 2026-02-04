Na olympiádě se uvedli první Češi. Curleři Zelingrová a Chabičovský na úvod prohráli

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, kteří jako první čeští sportovci zasáhli do programu olympijských her v Miláně a v Cortině d’Ampezzo, zahájili turnaj smíšených dvojic porážkou s Kanadou. Zkušenému manželskému páru Jocelyn Petermanová, Brett Gallant podlehli mladí Češi 5:10 po sedmi endech. Ve čtvrtek dopoledne nastoupí Zelingrová s Chabičovským proti Švédsku, večer je čeká Velká Británie.
Český curler Vít Chabičovský během prvního klání na olympiádě. | foto: Reuters

Stříbrní z mistrovství světa 2019 Kanaďané vstoupili do utkání, které bylo krátce po začátku na několik minut přerušeno kvůli problémům s osvětlením v hale v Cortině, lépe a po dvou endech vedli 5:0. Češi v nejpovedenější třetí směně zapsali tři body, ale více už se favorizovanému soupeři nepřiblížili. V předposledním endu sice snížili na 5:10, konci zápasu ale nezabránili.

Česká dvojice, jež si postup na OH zajistila před Vánoci v dodatečné kvalifikaci, si odbyla premiéru pod pěti kruhy. Před čtyřmi lety v Pekingu reprezentovali manželé Zuzana a Tomáš Paulovi, kteří obsadili šesté místo.

Deset smíšených dvojic se utká systémem každý s každým, do play off postoupí čtyři nejlepší. Turnaj vyvrcholí finálovým zápasem v úterý 10. února. Česko bude mít poprvé zastoupení i v soutěži mužských týmů, která začne o den později.

XXV. zimní olympijské hry

Curling - smíšené dvojice

Česko - Kanada 5:10
Švédsko - Korea 10:3
Velká Británie - Norsko 8:6
Estonsko - Švýcarsko 7:9 po dodatečném endu

