Nejlépe si z českých reprezentantů vedl v pátečním sprintu Hornig, který s jednou chybou finišoval dvacátý. Na prvního Quentina Fillona Mailleta ztrácí na startu minutu a 42 sekund. „Program je tu horší v tom, že je vždycky jednodenní nebo dvoudenní pauza,“ mrzelo ho, že stíhačku nemůže jet už v sobotu.
ONLINE: Stíhací závod mužů na olympijských hrách
Jako druhý z Čechů vyrazí do závodu Krčmář, který ve sprintu obsadil 28. příčku a na prvního Francouze ztratil minutu a 57 sekund. „Do stíhačky jdu závodit all in a je mi úplně jedno, jak dopadne. Vážně jsem teď na sebe totálně naštvaný. Člověk je něčeho schopný, ví, že je připravený, ví, jak na tom je. Ale nepředvádí to. To mě štve úplně nejvíc,“ líčil po sprintu.
Po Hornigovi s Krčmářem do závodu vyjede i 33. Mikyska se ztrátou dvou minut a 12 sekund a 25 vteřin po něm také Karlík.
Fillon Maillet ovládl sprint díky bezchybné střelbě a druhému nejrychlejšímu běžeckému času. Do stíhačky za ním vyběhne dvojice Norů Vetle Christiansen a Sturla Holm Laegreid, kteří budou dohánět manko 14, respektive 16 sekund.
