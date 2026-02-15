Biatlon na ZOH ONLINE: Stíhací závod žen, Voborníková jede o první desítku

  15:04aktualizováno  15:05
Po dopoledním závodě mužů nastoupí na trať v Anterselvě také biatlonistky. V rámci olympijských her absolvují stíhačku, do které se zapojí i trojice Češek. O co nejlepší umístění se pokusí Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Tereza Vinklárková. Jejich počínání můžete od 14:45 sledovat v podrobné reportáži.

Biatlonistka Tereza Voborníková na ležce při olympijském sprintu. | foto: AP

Voborníková v sobotním sprintu jednou chybovala a do cíle dojela na 19. místě. Na první Norku Maren Kirkeeideovou ztrácí na startu nedělního závodu minutu a 29 sekund. V Anterselvě zatím 25letá Češka sbírá umístění v první dvacítce, ve vytrvalostním klání byla 15.

Ve stíhačce by si ráda napravila pocit z běžeckého výkonu. „Na trati jsem se necítila vůbec dobře,“ přiznala po sobotním sprintu, ve kterém byla nejlepší Češkou. „Závod mi přišel dost náročný, prakticky celý jsem ho jela sama, což mi taky nepomohlo.“

Jako druhá z českých reprezentantek vyjede do závodu Charvátová, která sprint doběhla 46. s mankem dvou minut a 15 sekund. Ani ona nebyla s představením spokojená. „Můj pocit byl strašný, asi jsem se neprobudila do dobrého dne. Ve druhém a třetím kole to byla taková bída, kterou dlouho nepamatuju.“

Do stíhačky se probojovala ještě padesátá Vinklárková, která vyjede dvě minuty a dvacet sekund po první Norce. Česká závodnice, která se po sezoně rozloučí s kariérou, v Anterselvě zajela životní výkon v individuálu, kde skončila jedenáctá.

Na olympiádě se už nepředstaví dlouholetá česká jednička Markéta Davidová, která ve sprintu finišovala až 81. Na sociálních sítích navíc prozradila, že se jí obnovil výhřez plotýnky, se kterým byla na operaci.

