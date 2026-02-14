Čeští curleři jsou na hrách zatím bez výhry. Ve čtvrtém zápase nestačili na Brity

Čeští curleři si na olympijském turnaji v Cortině d’Ampezzo připsali čtvrtou porážku ze čtyř utkání. V sobotu byli nad jejich síly obhájci stříbra Britové, tým Lukáše Klímy favorizovanému soupeři podlehl 4:7.
Čeští curleři před zápasem s Velkou Británií.

Čeští curleři před zápasem s Velkou Británií. | foto: Reuters

Čeští curleři v utkání proti Velké Británii
Debutanti pod pěti kruhy proti úřadujícím mistrům světa od začátku jen dotahovali ztrátu. Skotská sestava skipa Bruce Mouata hned v prvním endu získala dva body a ve třetím opět, zatímco český tým dokázal reagovat vždy jen jednobodovým ziskem. Možný předčasný konec Češi odvrátili ziskem dvou bodů v osmém endu, když snížili na 4:6, ale soupeř si zápas pohlídal.

Do závěrečného endu se šlo za stavu 4:7 s výhodou posledního kamene na české straně, zkušení Britové ale drama nepřipustili. V koncovce Mouat vytloukl přesným hodem naráz oba české kameny, které v té chvíli byly v kruhu, a protože Klímův tým už měl k dispozici jenom dva a ztrátu nemohl dotáhnout, end už se nedohrával.

Britové si připsali třetí výhru, zatím nezvládli jenom utkání s Itálií, které podlehli 7:9. Právě domácí výběr bude v neděli dalším soupeřem českých curlerů.

Tým ve složení Klíma, Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík a Lukáš Klípa si premiérovou olympijskou účast zajistil sedmým místem na loňském světovém šampionátu v Kanadě.

Hrací systém je stejný jako v turnaji smíšených dvojic, v němž obsadili osmé místo Julie Zelingrová a Vít Chabičovský. Deset týmů se v základní části utkává každý s každým a čtyři nejlepší postoupí do semifinále.

XXV. zimní olympijské hry

Curling (Cortina)

Muži:
Česko - Velká Británie 4:7

Průběžné pořadí: 1. Švýcarsko 4 zápasy/4 výhry, 2. Kanada a Velká Británie 4/3, 4. Itálie a Norsko 3/2, 6. Německo a USA 4/2, 8. Švédsko 4/1, 9. Česko a Čína 4/0.

