Italští sjezdaři začali jezdit za Česko. Budeme fandit Zabystřanovi, říkají

Bratři Lochmannové v Itálii. | foto: Lubor Černohlávek

Vlastní italské pasy, ale při zimních olympijských hrách budou fandit Česku. Bratři Simon a Tommy Lochmannové mají českou maminku, a tak se rozhodli, že se pokusí reprezentovat Českou republiku ve sjezdovém lyžování.

Od loňského roku jsou součástí našeho národního týmu, v prosinci si vyzkoušeli už i atmosféru Světového poháru, ale na to, aby se dostali na olympiádu to ještě nestačilo. „Stoprocentně budeme fandit hlavně Honzovi Zabystřanovi,“ říkají svorně bratři, kteří to mají z domova do Bormia, kde se odehrají závody mužů, vzdušnou čarou ani ne sto kilometrů.

ZOH 2026: Kde sledovat soutěže v Miláně a Cortině v televizi?

Jednadvacetiletý Tommy a šestadvacetiletý Simon si v prosinci poprvé vyzkoušeli závody Světového poháru, kde startovali už v českých kombinézách. Simon Lochmann se však ve Val Gardeně zranil při tréninku sjezdu.

