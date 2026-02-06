Italští sjezdaři začali jezdit za Česko. Budeme fandit Zabystřanovi, říkají

Od loňského roku jsou součástí našeho národního týmu, v prosinci si vyzkoušeli už i atmosféru Světového poháru, ale na to, aby se dostali na olympiádu to ještě nestačilo. „Stoprocentně budeme fandit hlavně Honzovi Zabystřanovi,“ říkají svorně bratři, kteří to mají z domova do Bormia, kde se odehrají závody mužů, vzdušnou čarou ani ne sto kilometrů.
Jednadvacetiletý Tommy a šestadvacetiletý Simon si v prosinci poprvé vyzkoušeli závody Světového poháru, kde startovali už v českých kombinézách. Simon Lochmann se však ve Val Gardeně zranil při tréninku sjezdu.