Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Tým a sportovci Česka. (6. února 2026)
Autor: Reuters
Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je hokejista David Pastrňák. (6. února 2026)
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: Reuters
Autor: AP
V Miláně na fotbalovém stadionu San Siro přihlíží slavnostnímu zahájení více než 60.000 diváků. (6. února 2026)
Autor: Robert Rampa, iDNES.cz
Autor: Robert Rampa, iDNES.cz
Fotbalový stadion San Siro v Miláně před slavnostním zahájení zimních olympijských her 2026. (6. února 2026)
Autor: Robert Rampa, iDNES.cz
Viceprezident USA JD Vance s manželkou čekají na zahájení olympijského ceremoniálu na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně v Itálii. (6. února 2026)
Autor: Ben Curtis, AP
Viceprezident Spojených států JD Vance a bývalý prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach před slavnostním zahájením her. (6. února 2026)
Autor: Susana Vera, Reuters
Snoop Dog před slavnostním zahájením olympijských her (6. února 2026)
Autor: Jennifer Lorenzini, Reuters
Milánský stadion San Siro před zahájením olympijských her. (6. února 2026)
Autor: Ben Curtis, Reuters
Autor: Ben Curtis, Reuters
Autor: Ben Curtis, Reuters