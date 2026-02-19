Rychlobruslení na ZOH ONLINE: Jílkův třetí závod, překvapí na trati 1500 metrů?

Své první dvě vystoupení na olympijských hrách proměnil v medaile, ve čtvrtek se rychlobruslař Metoděj Jílek v Miláně představí potřetí. Na trati 1500 metrů mezi největší favority na cenný kov nepatří, ve Světovém poháru byl nejlépe pátý. Jak se mu v závodě daří, můžete od 16:30 sledovat v podrobné reportáži.

Rychlobruslař Metoděj Jílek ve vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jílek nastoupí do sedmé jízdy, jeho soupeřem bude Němec Hendrik Dombek. Celkem se ve čtvrtečním závodě vystřídá třicet rychlobruslařů. Zlato z Pekingu i Pchjongčchangu obhajuje šestatřicetiletý Nizozemec Kjeld Nuis.

ONLINE: Rychlobruslení na olympijských hrách

Závod mužů na 1500 metrů sledujeme v podrobné reportáži.

Devatenáctiletý Čech už v Itálii ukořistil dvě medaile, v závodě na 5000 metrů získal stříbro, na dvojnásobné trati nenašel přemožitele a vybojoval vytoužené zlato. Na 1500 metrech nepatří mezi favority, v lednu si na závěrečné zastávce Světového poháru v Inzellu vytvořil pátým místem nové maximum.

„Na patnáctistovce by umístění do desítky bylo super,“ líčil na hrách jeho novozélandský kouč Kalon Dobbin. „Pokud si povede opravdu dobře, tak by to mohla být i první pětka.“

Jestli Jílek naplní očekávání svého trenéra, sledujte v podrobné reportáži.

