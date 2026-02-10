Po zklamání zlato. Slovinští skokani na lyžích ovládli soutěž smíšených družstev

Před norskou čtveřicí Anna Odine Strömová, Eirin Maria Kvandalová, Kristoffer Eriksen Sundal a Marius Lindvik vyhráli s náskokem 30,9 bodů. Strömová navázala na sobotní zlato ze středního můstku.
Japonský tým ve složení Nozomi Marujamaová, Sara Takanašiová, Rjoju Kobajaši a Ren Niakaido na třetím místě zaostal o 35,2 bodů. Čtvrtou příčku obsadilo německé kvarteto v čele s čerstvým olympijským šampionem ze středního můstku Philippem Raimundem.
Domen a Nika Prevcovi, kteří na olympijské hry přicestovali jako suverénní lídři Světového poháru, si alespoň částečně spravili chuť po úvodních vstoupeních v individuálních závodech. Nika byla na středním můstku druhá, Domen mezi muži až šestý.
„Opravdu jsem chtěla předvést víc, než jsem ukázala v individuálním závodě. Bylo důležité udržet hlavu nahoře a odvést dobrou práci,“ řekla pro web Mezinárodní lyžařské federace FIS Nika Prevcová, jež stejně jako Domen získala olympijské zlato poprvé v kariéře.
Navíc přidali další olympijské medaile do rodinné sbírky. Jejich starší bratři Peter a Cene v roce 2022 získali stříbro v závodě družstev, Peter navíc v Pekingu přidal zlato ve smíšených týmech a má také stříbro a bronz (2014) z individuálních závodů.
XXV. zimní olympijské hry
Skoky na lyžích (Predazzo)
Smíšená družstva: 1. Slovinsko (Vodanová, Lanišek, Prevcová, Prevc) 1069,2 b., 2. Norsko (Strömová, Sundal, Kvandalová, Lindvik) 1038,3, 3. Japonsko (Marujamaová, R. Kobajaši, Takanašiová, Nikaido) 1034,0, 4. Německo 1032,8, 5. Rakousko 1027,8, 6. Finsko 938,0