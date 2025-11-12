Preissigovy motivy zpracoval pro olympijský výbor stejně jako v předešlých letech akademický malíř Milan Jaroš, kolekci pak navrhla Anežka Berecková společně s Terezou Horňákovou.
Vizuálním základem kolekce jsou Preissigovy ornamenty, barevná škála se tentokrát od tradiční české trikolory posunula. Stále lze hovořit o bílé, modré a červené, které doplňuje zlatá, odstíny jsou ale méně výrazné a tlumenější.
Což platí i pro dlouhý kabát, který poprvé není v zářivě bílé. „Sportovci řekli, že bílá už není módní. Že off white (tedy jakási zastřená bílá), je ta správná cesta,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval. „Oni v tom budou chodit a sportovat. Pokud se v oblečení cítí příjemně, mají dobrou náladu, pak je hned o 10 % vyšší šance, že se jim bude dařit i v závodech.“
Další novinkou pak je, že kabát může být vyhřívaný přes powerbanku.
Obměnou prošla i Raškovka, na které je Preissigův ornament, výrazně modrou vystřídala tmavě modrá a vrátila se bambulka.
Hlavními kousky kolekce jsou však oversized svetr s výrazným vzorem a kraťasy inspirované těmi hokejovými. Ty je možné doplnit vzorovanými punčochami nebo legínami. Nechybí ani palčáky se šňůrkou.
„To oceňuju, protože věčně rukavice ztrácím. Z olympiády v Pekingu už mám jen jednu,“ říkala s úsměvem krasobruslařka Natálie Taschlerová, která s bratrem Filipem předvedla kolekci v akci.
Další výraznou novinkou je dlouhá červená šála, která má odkazovat ke slavné éře italské módy.
„Poprvé jsme nepoužili národní barvy tak, jako jsou na vlajce. Chtěli jsme, aby kolekce byla originální a jedinečná,“ řekl na prezentaci Václav Hrbek, generální ředitel Alpine Pro. „Snad fanoušci kolekci ocení a bude se jim o to lépe fandit.“
Ve středu se zároveň spustil prodej kolekce pro fanoušky.