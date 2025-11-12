Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

  11:50aktualizováno  11:50
Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už poněkolikáté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo významného grafika Vojtěcha Preissiga. K oblíbené čepici Raškovce přibyly jako nové kousky kolekce třeba rukavice na šňůrce, punčochy a také kraťasy.

Preissigovy motivy zpracoval pro olympijský výbor stejně jako v předešlých letech akademický malíř Milan Jaroš, kolekci pak navrhla Anežka Berecková společně s Terezou Horňákovou.

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi představují kolekci Vojtěcha Preissiga pro ZOH 2026.
Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky kolekce jsou oversized svetr s výrazným vzorem a kraťasy inspirované těmi hokejovými.
Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi s Petrem Drahošem představují kolekci Vojtěcha Preissiga pro ZOH 2026.
Český olympijský výbor představil kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Role modelů se zhostili krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi.
16 fotografií

Vizuálním základem kolekce jsou Preissigovy ornamenty, barevná škála se tentokrát od tradiční české trikolory posunula. Stále lze hovořit o bílé, modré a červené, které doplňuje zlatá, odstíny jsou ale méně výrazné a tlumenější.

Což platí i pro dlouhý kabát, který poprvé není v zářivě bílé. „Sportovci řekli, že bílá už není módní. Že off white (tedy jakási zastřená bílá), je ta správná cesta,“ vysvětlil předseda ČOV Jiří Kejval. „Oni v tom budou chodit a sportovat. Pokud se v oblečení cítí příjemně, mají dobrou náladu, pak je hned o 10 % vyšší šance, že se jim bude dařit i v závodech.“

Líbí se vám kolekce pro zimní olympijské hry v Miláně?

celkem hlasů: 174

Další novinkou pak je, že kabát může být vyhřívaný přes powerbanku.

Obměnou prošla i Raškovka, na které je Preissigův ornament, výrazně modrou vystřídala tmavě modrá a vrátila se bambulka.

Hlavními kousky kolekce jsou však oversized svetr s výrazným vzorem a kraťasy inspirované těmi hokejovými. Ty je možné doplnit vzorovanými punčochami nebo legínami. Nechybí ani palčáky se šňůrkou.

„To oceňuju, protože věčně rukavice ztrácím. Z olympiády v Pekingu už mám jen jednu,“ říkala s úsměvem krasobruslařka Natálie Taschlerová, která s bratrem Filipem předvedla kolekci v akci.

Další výraznou novinkou je dlouhá červená šála, která má odkazovat ke slavné éře italské módy.

„Poprvé jsme nepoužili národní barvy tak, jako jsou na vlajce. Chtěli jsme, aby kolekce byla originální a jedinečná,“ řekl na prezentaci Václav Hrbek, generální ředitel Alpine Pro. „Snad fanoušci kolekci ocení a bude se jim o to lépe fandit.“

Ve středu se zároveň spustil prodej kolekce pro fanoušky.

Vstoupit do diskuse

Sledujte sportovní soutěže:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.