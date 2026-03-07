Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

Autor: ,
  20:59aktualizováno  20:59
Americká krasobruslařka Alysa Liuová, vítězka z Milána, nebude na mistrovství v Praze obhajovat loňské zlato. Uvedla to agentura AP. Na šampionátu tak nebudou vítězové tří kategorií z únorových olympijských her.

Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato. | foto: AP

Dvacetiletá Liuová v Miláně ovládla individuální soutěž i družstva. Rodačka z Kalifornie, jež původně ukončila kariéru po olympiádě v Pekingu 2022, tak nebude usilovat o obhajobu loňského zlata z Bostonu. V americkém týmu pro Prahu ji nahradí Sarah Everhardtová.

Už dříve odřekl start na šampionátu nečekaný vítěz mužské olympijské soutěže Michail Šajdorov z Kazachstánu. Neměl by ale chybět hvězdný Američan Ilia Malinin usilující o třetí zlato za sebou.

V O2 areně nebudou ani Japonci Riku Miuraová a Rjujči Kihara, šampioni mezi sportovními dvojicemi. Z milánských vítězů se v Praze představí jen francouzský taneční pár Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron.

První krasobruslařské mistrovství světa v Praze po 33 letech se bude konat od 24. do 29. března.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.