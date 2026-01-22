Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

Jako tradičně se oznámení odehrálo v Míčovně Pražského hradu. Potvrdila se přání: V Itálii bychom se mohli pohybovat kolem rekordní účasti.
Do Soči 2014 se vydalo 88 reprezentantů, o čtyři roky později do Pchjongčchangu 94. Hranici sta zástupců poprvé v historii překonal Peking, do kterého zamířilo 113 jmen.
A stejný počet vyrazí i na letošní hry. Vyrovnaný rekord.
Největší podíl na něm má účast hokejových týmů mužů i žen, silnou skupinu tradičně tvoří také lyžaři a snowboardisté.
Počet nominovaných z čtvrtečního pléna se může ještě drobně změnit po případném dalším přerozdělení kvót. „Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu,“ říká šéf výpravy Martin Doktor.
Slavnostní zahájení her se uskuteční 6. února na milánském stadionu San Siro, v ten den začne turnaj hokejistkám. Prvními z české výpravy v akci budou curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.
Sportovní svátek skončí 22. února. Čeští fanoušci by si samozřejmě přáli, aby ten den ještě své naděje mohli upínat k hokejovému turnaji. Právě na závěr programu je naplánované finále.
„Velkým lákadlem je návrat hráčů z NHL, kteří se do olympijského turnaje zapojí po dvanácti letech,“ dodával Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Máme v týmu řadu medailistů a zkušených sportovců, ale také nováčků, kteří se vydávají na olympijskou cestu. Fanoušci se opravdu mají na co těšit a podle našich zpráv se jich do Itálie chystá hodně.“
Čtyři bývalí medailisté
Olympijskou premiéru okusí celkem 68 sportovců.
Nejmladší z českého týmu je osmnáctiletá skikrosařka Lucie Krausová. Na opačném konci spektra stojí 48letý curler Radek Boháč.
„A je zajímavé, že máme vyrovnaný počet sportovkyň a sportovců,“ vypíchl Doktor.
V nominaci figurují čtyři majitelé medailí z předchozích olympiád. Snowboardcrossařka a majitelka zlata ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018 Eva Adamczyková se úspěšně vrátila po mateřské pauze a o minulém víkendu si definitivně zajistila účast.
V týmu biatlonistů nechybí Michal Krčmář, stříbrný muž sprintu v Pchjongčchangu.
Třikrát zlatá Ester Ledecká se opět chystá na zimní dvojboj. Sjezd na lyžích se jí sice kryje s paralelním obřím slalomem na snowboardu a ona zvolila útok na třetí vavřín na prkně v řadě. Na lyžích ji ale čeká super-G, v němž se v Pchjongčchangu postarala o senzaci.
Na svou šestou a poslední olympiádu se chystá rychlobruslařka Martina Sáblíková, která pod pod pěti kruhy vybojovala už sedm kovů, z toho tři zlaté. Právě ona je nejzkušenější členkou výpravy.
I tentokrát se na Sáblíkovou upínají české medailové naděje. Ještě větším favoritem je její kolega z ledového oválu Metoděj Jílek, který v devatenácti letech suverénně vlétl mezi světovou špičku.
Náročná logistika
Olympijské hry se tentokrát uskuteční na šesti místech po celém severu Itálie, což obnáší logistickou výzvu. Českým sportovcům bude pomáhat celkem 182 členů doprovodu, včetně širokého medicínského zabezpečení, trenérského a servisního týmu, štábu ČOV a vedení ČOV. Řada z nich se na místě vystřídá.
„Pracovali jsme se čtrnácti druhy akreditací a snažili jsme se je využít naplno, aby sportovci a týmy měli zázemí, které potřebují. Většina členů doprovodu bydlí mimo olympijské vesnice, takže zajišťujeme ubytování a další věci,“ popisuje Doktor. „Letošní zimní olympijské hry jsou z hlediska logistiky náročné, ale věřím, že budou krásné a sportovcům se na nich bude dařit.“
V Miláně se soutěží na ledu – fanoušci zde mohou sledovat hokejové výběry, rychlobruslaře a krasobruslaře, mezi nimiž nastoupí taneční sourozenecké páry Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.
Ve Val di Fiemme se představí patnáctka českých běžců na lyžích, v níž nechybí Michal Novák či Kateřina Janatová. Na nedalekých můstcích se do akce pustí také sdruženáři či skokani na lyžích, mezi kterými si starty na své páté olympiádě připíše i Roman Koudelka.
V Cortině se vedle curlerů představí také skeletonistka Anna Fernstädtová či sáňkař Ondřej Hyman, který také absolvuje páté olympijské hry. Zároveň se tu utkají alpské lyžařky, Ledecké tedy i slalomářka Martina Dubovská.
Anterselva patří biatlonistům včetně Markéty Davidové, byť ta v současnosti řeší zdravotní potíže.
Livigno se stane domovem snowboardistek Adamczykové, Ledecké, které bude konkurovat i Zuzana Maděrová, nebo freestyle snowboardisty Jakuba Hroneše.
V Bormiu pak budou závodit mužští alpští lyžaři, mezi kterými se v rychlostních disciplínách představí Jan Zabystřan, senzační vítěz super-G v prosincové Val Gardeně.
Nominace Českého olympijského týmu na XXV. zimní olympijské hry Milán–Cortina 2026
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
Zdroj: ČOV