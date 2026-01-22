Vyrovnaný rekord z Pekingu. Do Itálie míří celkem 113 českých olympioniků

  11:28aktualizováno  11:55
O spoustě jmen se už vědělo. Hokejisté oznámili soupisku zkraje ledna, biatlonisté zveřejnili tým v úterý. Finální nominaci na olympijské hry v Itálii schválilo Plénum Českého olympijské výboru až nyní. Výprava na sportovní svátek čítá 113 jmen. Hry vypuknou 6. února, první reprezentanti nastoupí už o dva dny dříve.
Plénum Českého olympijského výboru schválilo nominaci na olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Na snímku Jiří Kejval, předseda ČOV. | foto: ČTK

Jako tradičně se oznámení odehrálo v Míčovně Pražského hradu. Potvrdila se přání: V Itálii bychom se mohli pohybovat kolem rekordní účasti.

Do Soči 2014 se vydalo 88 reprezentantů, o čtyři roky později do Pchjongčchangu 94. Hranici sta zástupců poprvé v historii překonal Peking, do kterého zamířilo 113 jmen.

A stejný počet vyrazí i na letošní hry. Vyrovnaný rekord.

Největší podíl na něm má účast hokejových týmů mužů i žen, silnou skupinu tradičně tvoří také lyžaři a snowboardisté.

Počet nominovaných z čtvrtečního pléna se může ještě drobně změnit po případném dalším přerozdělení kvót. „Byl to boj o místa do poslední chvíle, ale nakonec máme stejně velkou výpravu jako minule. Je super, že máme oba hokejové týmy, stejně jako dva týmy v curlingu,“ říká šéf výpravy Martin Doktor.

Slavnostní zahájení her se uskuteční 6. února na milánském stadionu San Siro, v ten den začne turnaj hokejistkám. Prvními z české výpravy v akci budou curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský.

Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v posledním zápase skupiny proti Koreji.

Sportovní svátek skončí 22. února. Čeští fanoušci by si samozřejmě přáli, aby ten den ještě své naděje mohli upínat k hokejovému turnaji. Právě na závěr programu je naplánované finále.

„Velkým lákadlem je návrat hráčů z NHL, kteří se do olympijského turnaje zapojí po dvanácti letech,“ dodával Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „Máme v týmu řadu medailistů a zkušených sportovců, ale také nováčků, kteří se vydávají na olympijskou cestu. Fanoušci se opravdu mají na co těšit a podle našich zpráv se jich do Itálie chystá hodně.“

Čtyři bývalí medailisté

Olympijskou premiéru okusí celkem 68 sportovců.

Nejmladší z českého týmu je osmnáctiletá skikrosařka Lucie Krausová. Na opačném konci spektra stojí 48letý curler Radek Boháč.

„A je zajímavé, že máme vyrovnaný počet sportovkyň a sportovců,“ vypíchl Doktor.

V nominaci figurují čtyři majitelé medailí z předchozích olympiád. Snowboardcrossařka a majitelka zlata ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018 Eva Adamczyková se úspěšně vrátila po mateřské pauze a o minulém víkendu si definitivně zajistila účast.

V týmu biatlonistů nechybí Michal Krčmář, stříbrný muž sprintu v Pchjongčchangu.

Třikrát zlatá Ester Ledecká se opět chystá na zimní dvojboj. Sjezd na lyžích se jí sice kryje s paralelním obřím slalomem na snowboardu a ona zvolila útok na třetí vavřín na prkně v řadě. Na lyžích ji ale čeká super-G, v němž se v Pchjongčchangu postarala o senzaci.

Ester Ledecká během super-G ve Svatém Mořici
Ester Ledecká v kvalifikaci paralelního obřího slalomu na mistrovství světa.

Na svou šestou a poslední olympiádu se chystá rychlobruslařka Martina Sáblíková, která pod pod pěti kruhy vybojovala už sedm kovů, z toho tři zlaté. Právě ona je nejzkušenější členkou výpravy.

I tentokrát se na Sáblíkovou upínají české medailové naděje. Ještě větším favoritem je její kolega z ledového oválu Metoděj Jílek, který v devatenácti letech suverénně vlétl mezi světovou špičku.

Náročná logistika

Olympijské hry se tentokrát uskuteční na šesti místech po celém severu Itálie, což obnáší logistickou výzvu. Českým sportovcům bude pomáhat celkem 182 členů doprovodu, včetně širokého medicínského zabezpečení, trenérského a servisního týmu, štábu ČOV a vedení ČOV. Řada z nich se na místě vystřídá.

„Pracovali jsme se čtrnácti druhy akreditací a snažili jsme se je využít naplno, aby sportovci a týmy měli zázemí, které potřebují. Většina členů doprovodu bydlí mimo olympijské vesnice, takže zajišťujeme ubytování a další věci,“ popisuje Doktor. „Letošní zimní olympijské hry jsou z hlediska logistiky náročné, ale věřím, že budou krásné a sportovcům se na nich bude dařit.“

Plénum Českého olympijského výboru (ČOV) schválilo nominaci na olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo. Na snímku Martin Doktor.

V Miláně se soutěží na ledu – fanoušci zde mohou sledovat hokejové výběry, rychlobruslaře a krasobruslaře, mezi nimiž nastoupí taneční sourozenecké páry Natálie a Filip Taschlerovi a Kateřina a Daniel Mrázkovi.

Ve Val di Fiemme se představí patnáctka českých běžců na lyžích, v níž nechybí Michal Novák či Kateřina Janatová. Na nedalekých můstcích se do akce pustí také sdruženáři či skokani na lyžích, mezi kterými si starty na své páté olympiádě připíše i Roman Koudelka.

V Cortině se vedle curlerů představí také skeletonistka Anna Fernstädtová či sáňkař Ondřej Hyman, který také absolvuje páté olympijské hry. Zároveň se tu utkají alpské lyžařky, Ledecké tedy i slalomářka Martina Dubovská.

Anterselva patří biatlonistům včetně Markéty Davidové, byť ta v současnosti řeší zdravotní potíže.

Livigno se stane domovem snowboardistek Adamczykové, Ledecké, které bude konkurovat i Zuzana Maděrová, nebo freestyle snowboardisty Jakuba Hroneše.

V Bormiu pak budou závodit mužští alpští lyžaři, mezi kterými se v rychlostních disciplínách představí Jan Zabystřan, senzační vítěz super-G v prosincové Val Gardeně.

Nominace Českého olympijského týmu na XXV. zimní olympijské hry Milán–Cortina 2026

AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ: Diana Cholenská, Lucie Krausová, Matyáš Kroupa, Adéla Měrková, Nicholas Novák, Daniel Paulus
ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ: Martina Dubovská, Alena Labaštová, Ester Ledecká, Marek Müller, Barbora Nováková, Jan Zabystřan
BĚH NA LYŽÍCH: Barbora Antošová, Matyáš Bauer, Tereza Beranová, Ondřej Černý, Barbora Havlíčková, Anna Marie Jaklová, Kateřina Janatová, Anna Milerská, Michal Novák, Mike Ophoff, Sandra Schützová, Jiří Tuž
BIATLON: Markéta Davidová, Petr Hák, Vítězslav Hornig, Lucie Charvátová, Jessica Jislová, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Tereza Vinklárková, Tereza Voborníková
CURLING: Radek Boháč, Marek Černovský, Vít Chabičovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa, Julie Zelingrová
KRASOBRUSLENÍ: Daniel Mrázek, Kateřina Mrázková, Filip Taschler, Natálie Taschlerová
LEDNÍ HOKEJ - MUŽI: Roman Červenka, Lukáš Dostál, Radek Faksa, Jakub Flek, Radko Gudas, Tomáš Hertl, Filip Hronek, David Kämpf, Ondřej Kaše, Michal Kempný, Dominik Kubalík, Tomáš Kundrátek, Martin Nečas, Ondřej Palát, David Pastrňák, Jan Rutta, Lukáš Sedlák, Matěj Stránský, Radim Šimek, David Špaček, David Tomášek, Jiří Ticháček, Daniel Vladař, Karel Vejmelka, Pavel Zacha
LEDNÍ HOKEJ - ŽENY: Sára Čajanová, Michaela Hesová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Denisa Křížová, Dominika Lásková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Noemi Neubauerová, Daniela Pejšová, Julie Pejšová, Michaela Pejzlová, Klára Peslarová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Klára Seroiszková, Adéla Šapovalivová, Aneta Tejralová, Andrea Trnková, Tereza Vanišová, Linda Vocetková
RYCHLOBRUSLENÍ: Metoděj Jílek, Martina Sáblíková, Nikola Zdráhalová
SANĚ: Ondřej Hyman
SEVERSKÁ KOMBINACE: Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
SHORT TRACK: Petra Vaňková
SKELETON: Anna Fernstädtová
SKOKY NA LYŽÍCH: Anežka Indráčková, Veronika Jenčová, Roman Koudelka, Klára Ulrichová
SNOWBOARDING: Eva Adamczyková, Radek Houser, Jakub Hroneš, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura, Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik, Laura Záveská

Zdroj: ČOV

