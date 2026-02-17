Olympijskému Big Airu vládl Frostad, bývalý český reprezentant Švancer třetí

Norský lyžař Tormod Frostad vyhrál olympijský závod v Big Airu. Druhý byl v nepříjemné chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA, bronz získal bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který od roku 2021 závodí za Rakousko.
Reprezentant Rakouska Matěj Švancer během finále Big Airu na zimních olympijských hrách v Itálii | foto: Reuters

Frostad, který na hrách minulý týden skončil dvanáctý ve slopestylu, soutěži od začátku dominoval. Třiadvacetiletý Nor dostal nejvyšší hodnocení za každý ze tří pokusů, z nichž se však do konečného pořadí počítají jen dva nejlepší.

Reprezentant Rakouska Matěj Švancer, Nor Tormod Frostad a Američan Mac Forehand (zleva) slaví stupně vítězů v Big Airu na olympijských hrách v Itálii

Celkem za ně obdržel 195,50 bodu a před Forehandem vyhrál s náskokem 2,25. Jednadvacetiletý Švancer na třetí příčce zaostal o 4,25 bodu. Všichni tři medailisté předvedli nejlepší pokusy v závěrečné sérii.

Obhájce zlata z Pekingu Birk Ruud, který před týdnem v Livignu triumfoval ve slopestylu, při dvou skocích upadl a obsadil až osmé místo.

XXV. zimní olympijské hry

Akrobatické lyžování (Livigno)

Big Air - muži: 1. Frostad (Nor.) 195,50, 2. Forehand (USA) 193,25, 3. Švancer (Rak.) 191,25, 4. Podmilsak 184,50, 5. Ralph (oba USA) 178,00, 6. Harrington (N. Zél.) 160,50.

