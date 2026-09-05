Olympijský vítěz Dostál si vzal kajakářku Paloudovou. Nevěsta dorazila na loďce

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  19:06
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Anežka a Josef Dostálovi.

Anežka a Josef Dostálovi. | foto: Jakub Pláteník

Novomanželé Anežka a Josef Dostálovi.
Anežka Paloudová se na svatební obřad dostavila na loďce.
Anežka Paloudová a Josef Dostál
Anežka Paloudová, partnerka Josefa Dostála s jejich měsíčním synem Jonatánem....
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Olympijský vítěz z Paříže Josef Dostál se oženil s kajakářkou Anežkou Paloudovou. Svatba dvou českých reprezentantů v rychlostní kanoistice, kteří spolu mají syna Jonatána, se uskutečnila ve Vyšším Brodě.

V tiskové zprávě o tom informovala agentura, která je zastupuje. Paloudová, jež se rovněž před dvěma lety zúčastnila olympijských her, bude nově používat příjmení Dostálová.

Dostál a Paloudová se zasnoubili už před olympiádou, ale kvůli loňskému narození potomka svatbu posunuli. „Chtěli jsme to udělat tak, aby si to Anežka mohla užít a aby to zároveň sedělo se sezonou. Takže jsme se nebrali do roka, ale vlastně až za dva roky a něco,“ uvedl Dostál, který na nedávném mistrovství světa skončil i kvůli nemoci v závodě na 500 metrů čtvrtý.

Pro svatbu zvolili Vyšší Brod, odkud se často rekreační vodáci vydávají na Vltavu. „Chtěli jsme svatbu u kamarádů na mlýně. Je to tady jako z pohádky. No a hlavně je to u vody, což byl hlavní atribut, který jsme na naší svatbě chtěli mít,“ dodal novomanžel.

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