Bulharský snowboardista Tervel Zamfirov si z olympijských her veze domů cenný kov. V paralelním obřím slalomu získal bronz a jako většina úspěšných sportovců se i on pochlubil na sociálních sítích svou medailí. Pojal to ovšem velmi originálně: kovovou plackou totiž neprošel přes detektor.
Krátké video s názvem „Když má olympionik zvláštní smysl pro humor“ zachycuje dvacetiletého snowboardistu, jak prochází bezpečnostním rámem. Ten detekuje přítomnost kovu, začne pípat, načež ochranka mladíka zastaví.

Sportovec sáhne pod mikinu a vytáhne původce červeného světla – bronzovou medaili z paralelního obřího slalomu.

Pracovník security se rozesměje, závodníkovi pogratuluje a pustí ho dál. „Chlapík z ochranky byl nejlepší,“ připsal Zamfirov k videu.

Zamfirov má na Instagramu necelých čtrnáct tisíc sledujících. Jeho průchod detektorem s medailí se ale stal virálním hitem: necelých patnáct hodin po zveřejnění nasbíral bezmála 180 tisíc lajků a jejich počet dál roste.

V diskuzi pod reelem se objevily i reakce na počínání pracovníka ochranky. „Ani nekontroloval jiné kovy. Skvělé možnosti pro pašování,“ napsal jeden z fanoušků s nadsázkou. „Dobře jsi ho rozptýlil,“ reagoval další. Většina komentujících však především gratulovala bulharskému reprezentantovi k olympijskému úspěchu.

Vítězem závodu, ve kterém Zamfirov vybojoval bronz, se stal Rakušan Benjamin Karl, druhý skončil Korejec Kim Sang-kjum.

