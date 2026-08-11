Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli

Sparta padá rovnou do hlavní fáze Evropské ligy. Po odvetě, do níž si přivezla náskok 2:1, může být naštvaná především sama na sebe.
První gól padl po ztrátě na vlastní polovině. Suchomel rozehrával na Karabce, kterého předskočil Vinícius, vypíchl balon pro Tolissa, jehož střelu Surovčík nešikovně vyrazil jen před sebe a balon za jeho záda poslal Nuamah.
A deset minut před poločasem přišel další zlomový okamžik.
Sörensen vůbec neodhadl dlouhý nákop domácího obránce z vlastní poloviny, balon nasměroval jen za sebe, kde by do úniku mířil Openda, jenže k tomu nedostal příležitost – za ruku ho totiž stáhl Ševínský, belgický útočník spadl na zem a polský sudí Marciniak nekompromisně vytáhl červenou.
Sparta do vyloučení nehrála vyloženě špatný zápas, měla šance a i v deseti nějakou dobu držela se soupeřem krok. Postupně se ale početní nevýhoda projevila, hosté zalezli před bránu a jen čekali.
Několik šancí přežili, ale pětadvacet minut před koncem skóre dvojzápasu otočil někdejší hráč Arsenalu Maitland-Niles, jenž na zadní tyči do prázdné brány dopravil Tolissovu přihrávku po kombinaci, během níž vyťukali celou obranu.
O chvíli později mohl postup pečetit Fofana, sám před Surovčíkem ale hostujícího gólmana nepřekonal. V 73. minutě to nicméně vyšlo Mortonovi, jenž na hranici vápna sebral odražený míč a poslal nechytatelnou ránu do šibenice. Hotovo.
Lyon si o milionářskou soutěž zahraje s tureckým Fenerbahce.
Proti Spartě ho za obratem hnal zhruba z devadesáti procent zaplněný šedesátitisícový Groupama Stadium a o pořádný hukot se staraly hned dva kotle, jeden za každou brankou, jimž marně konkurovaly zhruba čtyři stovky sparťanských příznivců.
Domácí už při úvodní rozehrávce postavili celkem osm hráčů na půlící čáru ve snaze okamžitě dostat Spartu pod tlak. Už ve třetí minutě měli první šanci po rohovém kopu, který na přední tyči prodlužoval Vinícius, ale Ryneš zvládl odkopnout balon před Opendou, jenž se snažil dorážet do prázdné brány.
Sparta se úvodních minutách jen bránila a měla problém vyjíždět z vlastní poloviny, jelikož ji Lyon vysoko napadal.
Když od nátlakové hry po několika minutách ustoupil, hosté se začali dostávat do zápasu. Mackovu ránu zpoza vápna zablokovala obrana, Karabec pak nápaditou přihrávkou vyslal do úniku Mercada, ten se ale kličkou Greifovi vyhnal do zámezí, a navíc vybíhal z ofsajdu.
Jenže když to vypadalo, že se Sparta konečně chytila, inkasovala poprvé.
Už pět minut poté mohlo být skóre dvojzápasu otočené – Openda z pravého křídla poslal balon na penaltový puntík, kam si nikým nehlídaný seběhl Tolisso, ale z první zamířil nad bránu.
První opravdu dobrou šanci Sparty měl po půlhodině Karabec, na nějž obrana podobně jako na Tolissa zapomněla, Mercadůc centr ale na malém vápně poslal hlavou nad bránu.
Skvělou příležitost pak měli i domácí – Suchomel se zapomněl vepředu a Fofana měl po Mortonově přihrávce úplně volné pravé křídlo. Ve vápně střílel přes Ševínského, Surovčík byl ale včas na zemi a pak fantasticky lapil i dorážku belgického křídelníka.
Roh Sparta ještě přežila, ale pak ji srazila Ševínského červená. Z přímého kopu naštěstí pro hosty Nuamah přestřelil a kouč Brian Priske mohl vystřídat – do hry přišel Zelený místo Irvinga.
Ani v deseti hosté nebyli bez šancí. Lyon zápasu ještě nějakou dobu nedominoval a svého soupeře nedokázala sevřít před jeho bránou. Naopak – držení míče v první půli bylo dokonce mírně ve prospěch Sparty.
Za tu mohl vyrovnat Brunes, po Karabcově přihrávce střílel na malém vápně vysoko nad. Sám Karabec předvedl v závěru půle skvělou individuální akci, pak si ale příliš ochotným pádem marně říkal o penaltu.
Druhá půle začala o poznání opatrněji a Lyon se rozjížděl pomalu, postupně ale tlak začal stupňovat. Surovčík si musel poradit se střelami Fofany a Mortena zpoza vápna, druhý jmenovaný pak napálil ještě břevno.
Nakonec to ale domácím vyšlo a slaví postup.
20. Nuamah
66. Maitland-Niles
72. Morton
Greif – Maitland-Niles (76. Mata), Kluivert, Niakhaté, Vinícius (85. Ouédraogo) – Morton, Tessmann – Nuamah (76. Boudache), Tolisso /C/ (88. Nartey), Fofana (85. Duranville) – Openda
Surovčík – Suchomel, Ševínský, Sørensen /C/, Ryneš – Irving (37. Zelený), Macek (63. Eneme) – Mercado (73. Vitályos), Karabec (73. Sochůrek), Alcócer – Brunes (63. Singhateh)
Bengui, Deschamps – Kango, de Carvalho, Himbert, Kamara
Hegyi, Franc – Kadeřábek, Hollý, Grimaldo, Kuol, Vojta
54. Maitland-Niles
89. Ryneš
34. Ševínský
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (POL)
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