Sudímu nedovolili pískat na MS, teď odřídí Superpohár. Nepřestávejte snít, vzkazuje

„Věřím, že když jsem dokázal uspět já, může uspět kdokoliv. Nikdy nepřestávejte snít,“ vzkázal Artan.
V centru pozornosti médií se nechtěně ocitl ještě před začátkem mistrovství světa v červnu. Po příletu na letiště v Miami totiž zjistil, že na turnaji působit nebude a poletí zpět domů. Přestože byl součástí skupiny rozhodčích, které FIFA pro šampionát vybrala, a měl platná víza.
„Bylo to velmi těžké období,“ řekl Artan v rozhovoru zveřejněném na webu UEFA. „Spousta lidí se mnou soucítila, protože je velmi náročné, když mnoho let tvrdě pracujete na svém snu, ale nakonec si ho nemůžete splnit.“
Představitel amerického ministerstva zahraničí sdělil agentuře AFP, že rozhodčí byl „spojen s podezřelými členy teroristických organizací“, a proto „neměl nárok na vstup do Spojených států“.
Artan tato obvinění odmítl. Ve východoafrickém Somálsku jeho případ vyvolal pobouření a po návratu do země ho obyvatelé přivítali jako hrdinu.
FIFA podle BBC vyplatila Artanovi honorář v plné výši, jako kdyby na turnaji pískal.
Přísná imigrační politika prezidenta USA Donalda Trumpa byla jedním z diskutovaných témat během mistrovství. Washington loni zavedl rozsáhlý zákaz cestování pro občany dvanácti zemí, mezi nimiž bylo i Somálsko.
„Je nešťastné, co se stalo somálskému rozhodčímu,“ řekl tehdy prezident FIFA Gianni Infantino a dodal: „Nemáme všechno pod kontrolou.“
V reakci na to UEFA oznámila, že Artan bude rozhodovat Superpohár UEFA v Salcburku, v němž se utkají vítěz Ligy mistrů PSG a vítěz Evropské ligy Aston Villa.
„Měl jsem štěstí, ale tvrdě jsem pracoval, abych se sem dostal, a jsem opravdu hrdý. Jak si dokážete představit, vyrůstal jsem v těžkých podmínkách, ale to mi nezabránilo jít si za svými sny,“ prohlásil Artan, který se chystá na svůj první zápas v Evropě.
„Vždy je skvělé zažívat dobrodružství, vytvářet vzpomínky a učit se nové věci. Když mi to zavolali, byl to pro mě i mou rodinu opravdu velmi, velmi šťastný okamžik.“
Čtyřiatřicetiletý Artan se na mezinárodní listině rozhodčích FIFA objevil v roce 2018 a za poslední roky se vypracoval mezi světové arbitry.
Před dvěma lety se stal prvním Somálcem, jenž pískal na Africkém poháru národů. Loni pak prvním sudím své země, který řídil finále Ligy mistrů Africké fotbalové konfederace (CAF). Následně získal ocenění CAF pro nejlepšího rozhodčího roku 2025.
UEFA uvedla, že jeho nominace vychází z dohody o spolupráci, již na konci dubna podepsala s CAF s cílem posílit vztahy mezi oběma organizacemi.
„Je to obrovská čest pro Omara Artana i pro africké rozhodčí,“ uvedl prezident CAF Patrice Motsepe v pondělním vyjádření zveřejněném UEFA.
Dost možná jde však také o politické gesto evropské federace, která je vůči té světové pravidelně kritická. Význam tohoto kroku ještě narůstá v souvislosti s konfliktem, jenž ji v posledních dvou týdnech staví proti Infantinovi.
K neúspěchu jeho plánu otevřít mistrovství světa soukromým investorům výrazně přispěl odpor vedený UEFA, jež nadále hrozí bojkotem turnajů FIFA ve snaze přimět Infantina k odstoupení.