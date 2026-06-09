Somálský rozhodčí nebyl vpuštěn do USA a na MS si nezapíská. Víza už nedostane

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  10:04aktualizováno  10:04
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Somálský rozhodčí Omar Abdulkadir Artan, kterého úřady po příletu nepustily do USA, na mistrovství světa pískat nebude. Informovala o tom mezinárodní fotbalová federace FIFA.

Somálský fotbalový rozhodčí Omar Artan. | foto: Andrew Surma / Sipa USA / ProfimediaProfimedia.cz

Artanovi zamítli vstup do země na letišti v Miami, Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země.

Čtyřiatřicetiletý Artan proto odcestoval zpět do Istanbulu a FIFA krátce poté uvedla, že na šampionátu, kde se měl představit jako první somálský rozhodčí v historii, nakonec pískat nebude.

„FIFA se nepodílí na imigračních procesech hostitelských zemí, včetně rozhodování o udělování víz. Od příslušných úřadů jsme byli informováni, že status pana Artana se v současné době nezmění,“ uvedla federace.

„Děkuji FIFA i Africké konfederaci za podporu a příslib, že i v budoucnu se mnou počítají,“ přidal v prohlášení Artan.

Somálské ministerstvo mládeže a sportu posléze potvrdilo britské BBC, že Artan cestoval s platnými dokumenty, navíc měl podle pracovníka somálské ambasády v Nairobi u sebe diplomatický pas, který mu byl vydán právě kvůli možným problémům s vízy.

„Ačkoli nemohu zabíhat do podrobností těchto škodlivých informací, můžu jen sdělit, že pohraniční stráž učinila správné rozhodnutí a já ho podporuji,“ řekl britské veřejnoprávní televizi Andrew Giuliani, vedoucí pracovní skupiny pro mistrovství světa v prezidentském Bílém domě.

Artan byl jedním z 52 rozhodčích delegovaných na mistrovství světa. Na listině mezinárodních rozhodčích FIFA je od roku 2018 a loni byl zvolen nejlepším africkým sudím.

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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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