Marný boj s jedničkami. Perušič a Schweiner budou hrát v Montrealu o bronz

Autor: ,
  17:40
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner nestačili v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Montrealu na norské světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma a po prohře 14:21, 18:21 je čeká zápas o bronz. V něm večer narazí na olympijské vítěze Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem ze Švédska.

David Schweiner pod dohledem Ondřeje Perušiče přihrává míč. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Češi na rozdíl od Norů od začátku v dešti nezvykle často chybovali, Mol přidal dvě esa a výsledkem byl jednoznačný set.

Druhá sada byla vyrovnanější, Perušič se Schweinerem se díky dvěma esům za stavu 7:7 poprvé ujali vedení. Mol se Sörumem však srovnali a po tříbodové šňůře v koncovce získali klíčový náskok.

Úřadující mistři světa nestačili na čerstvé evropské šampiony potřetí za sebou a celkově už podvanácté z 15 zápasů. Předchozích pět duelů musel rozhodnout až tie-break, naposledy červnové semifinále v Ostravě.

Tam Perušič se Schweinerem díky třetímu místu zaznamenali nejlepší letošní výsledek na turnajích Elite. Kromě toho ovládli dvě akce nižší kategorie Challenge.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite

Montreal

Muži:
Semifinále: A. Mol, Sörum (1-Nor.) - Perušič, Schweiner (5-ČR) 2:0 (14, 17).

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.